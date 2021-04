La ex de Anuel AA es la artista más escuchada en la plataforma musical Spotify con su último álbum

No hay duda que Karol G es unas de las artistas que «la lleva» en el género urbano. Y lo ha demostrado con su gran popularidad en distintas plataformas.

Pero al parecer la chiquilla no cumple todos los requisitos para oras figuras de la música.

Esto ya que se ha dado a conocer que Shakira dijo NO ante la solicitud de la cantante para una colaboración.

Así es ya que según contó el programa “Suelta la Sopa”, la ex de Anuel AA dio una rueda de prensa por el lanzamiento de su nuevo disco “KG0516”.

En la oportunidad ella contó que se puso en contacto con Shakira para grabar un tema con ella, pero la novia de Piqué no aceptó la propuesta.

“En algún momento toqué la puerta, digamos que hace un año busqué la oportunidad de grabar con Shakira, no se dio en ese momento”, comentó.

Y si bien la intérprete de «ojos así» le dijo que no, la reguetonera no desestimó que en el futuro vuelva a preguntarle si le gustaría participar en otra canción que tome en cuenta las características de su voz.

“Vamos a ver qué pasa, no digo que no, tampoco digo que sí, va a ser parte de lo que nos depare el futuro; si llega una canción que en mi opinión sea para Shakira, tocaré la puerta de nuevo. Si no se da, como quiera mi respeto y admiración son infinitos, porque además de que es una gran mujer en el mundo, es de mi país, representa mi casa, nos enseñó que sí era posible todo”, explicó la intérprete de “Bichota”.