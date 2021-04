Entérate de lo nuevo de Naughty Dog, la desarrolladora del videojuego «The Last Of Us», Por Festigame.

La pasada semana Bloomberg lanzó una bomba en la industria al anunciar que la empresa desarrolladora de videojuegos estadounidense, Naughty Dog se encuentra trabajando en un remake del videojuego The Last of Us. Asimismo, poco tiempo ha pasado para que la desarrolladora fundada por Andy Gavin y Jason Rubin en 1984, de su punto de vista del asunto.

Evan Wells, copresidente de la empresa Naughty Dog, participó del podcast «Game Maker’s Notebook». En este no solo habló sobre el pasado del estudio, sino también sobre lo que se viene para este en el futuro. Las interesantes declaraciones del copresidente, si bien no revelan qué proyectos se encuentran bajo el paraguas del estudio, si ofreció algunos detalles sobre en qué se encuentra la desarrolladora «Naughty Dog».

«Probamos nuestro primer desarrollo importante de varios proyectos con The Last of Us. Se embarcaron en eso y la idea era que construyéramos un equipo alrededor y que tuviéramos dos equipos a la vez, y simplemente no lo logramos en absoluto», indicó en primera instancia .

«Definitivamente tenemos varios proyectos, pero solo uno está recibiendo la mayor parte de los focos en este momento», concluyó Evan Wells en el espacio que se le otorgó dentro del podcast.