Sony Interactive Entertainment emitió un comunicado en el cual informa su estrategia medioambiental para combatir el uso de plástico a nivel mundial. En este la compañía japonesa reportó que a partir de 2021, los paquetes de juegos físicos de PlayStation comercializados en Europa se fabricarán con materiales reciclados.

Este es un nuevo paso hacia una industria más responsable con el medioambiente según lo indicado en su blog. Por ahora estas medidas se tomarán solamente en el mercado europeo, pero con el paso del tiempo avanzarán a escala mundial para llegar a cero el uso del plástico. Sony se fijó como meta el 2025 para llegar a dicho objetivo.

El objetivo de SIE es dejar de utilizar productos plásticos en sus productos de dimensiones reducidas antes que termine el ejercicio 2025, continuando así sus propósitos de innovación en técnicas de embalaje de producto, siempre con alternativas al plástico.

Según lo compartido por Sony, en el mercado sudamericano ya han comenzado con esta iniciativa pero con los paquetes del DUALSHOCK 4, donde se utiliza alrededor de un 70% de plástico PET reciclado.

El nuevo embalaje de la PlayStation 5

Sony aclaró también que los materiales de embalaje relacionados con la PlayStation 5 están diseñados para ser reciclables. Además, según el producto, cada unidad de la nueva consola estaría libre de plástico entre un 93% y 99%.

Algunos de los ejemplos expuestos en la nota pasan por la inclusión de bridas de papel en sustitución de las de plástico; o eliminar las bolsas que actualmente encontramos para proteger los cables y manuales. Por su parte, los accesorios se distribuirán con cajas de cartón cerradas con plegables —también de cartón—. Estas desecharán el uso de las clásicas bandejas de plástico que amoldaban con el chasis del mando.

Sony Interactive Entertainment, en asociación con el compromiso Road to Zero y el projecto Sony One Blue Ocean, seguirá buscando medidas eficientes para encontrar “alternativas al plástico en el marco de nuestras nuevas directrices globales de diseño de envases”.