Este martes, el nuevo invitado de «De tú a tú» fue el diputado RN Sebastián Keitel, quien a mediados de marzo entregó la triste noticia del fallecimiento de su hermano Luis a sus 50 años. Desde entonces, el diputado no había hablado al respecto, sin embargo, le dio la oportunidad a Martín Cárcamo en el exitoso programa de entrevistas.

Él recordó en la jornada que cuando Luis tenía solo 33 años le diagnosticaron Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Entonces, su pronóstico de vida solo se limitaba a los dos años, pero a pesar de todo, logró vivir 17 años.

«Entonces todos los hijos de él, mis hijos, todos los hijos de los amigos, conocieron a Luchito en cama. Pero yo me trato de quedar no con la muerte de Luis, me trato de quedar con la vida de Luis», expresó Keitel a Cárcamo.

En la emotiva entrevista, también se confesó con Martín sobre el día en que perdió a Luis. Uno que sin duda muy ajetreado, y es que Sebastián Keitel se encontraba en la sesión de la Cámara de Diputados cuando recibió tres llamados de su madre. Tras no poder contestar los primeros dos, en el tercero recibió la noticia de que su hermano estaba muriendo. Por lo tanto, agarró sus cosas inmediatamente y fue a ver a Luis

«Lo agarré de la nuca atrás, le levanté la cabeza, todos rodeando su cama, sus tres hijos, su señora, mi mamá, el Pupi, mi señora y yo hablándole al oído. Lo único que le decía era: ‘Ya Luchito descansa, está el papá esperándote, el tata, descansa’, y él seguía luchando y seguía luchando, y miraba con los ojos como desesperado. Hasta que de repente se murió así, en mis manos», recordó

Sebastián Keitel señaló que fue desde ahí que se potenció en su persona un rol protector. Y según confesó, no lloró la muerte de Luis inmediatamente, con el fin de no derrumbarse y no fallarle a nadie de los que tenía que proteger en el duro momento.

Su empujón hacía la política

El ex deportista, contó que su hermano fue uno de los motores para entrar en la política. «Parte de por qué yo entré a la política fue justamente por decir, ¿qué pasa con las enfermedades raras en este país que no están cubiertas por ningún plan del Estado, ni el Auge ni el Ricarte Soto?». Asimismo recordó que su primer proyecto de ley fue dirigido a la enfermedad de su hermano. «Mi primer proyecto de ley fue que el ELA fuera incluido y hoy día el ELA es parte del Ricarte Soto”, señaló.

