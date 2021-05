Anita Alvarado ya tiene 9 hijos bajo el ala. Uno de ellos es Felipe, quien a sus 28 años se radica hartos kilómetros alejado de suelo chileno y ya lleva cuatro años en Australia, donde conoció a Natalia. El amor entre el chileno y la argentina radicados en Sidney, floreció y dio como fruto a la pequeña Victoria.

La noticia obviamente le encantó a Anita Alvarado, ya que la llegada de Victoria la convirtió en abuela por tercera vez. “Cuando el Pipe me contó que iba a ser papá, yo quedé feliz. Lo tomé de forma súper positiva porque él tiene su vida resuelta: trabaja, estudia, es responsable. Estoy orgullosa de él y de Natalia”, comentó la «geisha» con Las Últimas Noticias (LUN).

¿Qué sintió al verla por primera vez?

Sin embargo, tanto a la peque como a su nuera solo las ha podido conocer por medio de videollamadas. No obstante, si bien el contexto sanitario nos ha permitido una presentación en persona, no hizo que el momento sea menos emotivo. “Lo primero que me dio fueron ganas de llorar. Yo amo a los bebés. Quería puro besuquearla, regalonearla, darle unas palmadas en el traste de cariño… Para mí fue súper raro conocer a una nieta así”, expresó

“Los chilenos somos de tocar, de abrazar, de dar besos, de hacernos los payasos delante de los cabros chicos. Y todo eso no se puede ahora, porque estamos muy lejos”, agregó un poco sentimental Anita Alvarado.

Felipe no es el único lejos

La geisha contó al medio, que de igual forma Felipe no está solo en Australia, sino que Angie, su hija mayor, también vive hace un tiempo en el país. Por lo que ha podido ver a la pequeña Victoria y la famila que formó Felipe lejos de Chile.

“Los primeros días de madre son muy demandantes y fue parto por cesárea, que tiene una recuperación más lenta y dolorosa”, explicó Anita Alvarado. No obstante, y para la pena de Anita, según señaló Página 7, aún no tiene planes de viajar a Australia a ver al Victoria. Y la situación tampoco está nada fácil con la emergencia sanitaria, así que solo queda esperar para el encuentro.