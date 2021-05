Sin duda son varias mujeres las que se roban miradas en la industria de la música, el cine y la moda. Sin embargo, el glamour no termina después de ser madres, e incluso, las hijas de estas mujeres logran llegar a ser grandes estrellas. Hoy en Radioactiva, como estamos en una semana especial para las mamitas, te contamos sobre algunos dúos madre e hija que se roban las miradas, los «likes» y varios suspiros.

Kris Jenner y las Kardashian

No podíamos empezar sin nombrar a una de las madres más importantes del mundo del entretenimiento. Y es que a través de varias temporadas, pudimos ver Kris Jenner junto a sus hijas llegar a la fama. Y aunque Kris Jenner no parece ser la protagonista de este clan, sin duda sus hijas si lo son.

Kim, Kourtney, Klhóe, Kendall y Kylie son hoy de las estrellas más brillantes en redes sociales, en pasarelas y en Youtube. Sin embargo nada sería posible sin su mamita.

Kylie y Stormi

Siguiendo con el mediático clan de la televisión, Kylie Jenner también ha demostrado sus dotes de mami, desde que hace unos años atrás llegó a su vida la pequeña Stormi. La hija que comparte junto a Travis Scott, a su cortísima edad, sin duda se ha ganado el corazón de los seguidores de la espectacular Kylie, y es que tiene una de las caras más dulces del mundo. Además de demostrar su gracia y simpatía en varios videos junto a su famosa mami haciendo cosas muy cotidianas.

Uma Thurman y Maya Hawke

La actriz «musa» de Quentin Tarantino, fue madre por primera vez junto a Ethan Hawke en 1998, cuando Maya llegó a sus vidas. Y no fue sorpresa que la pequeña heredara el talento de sus padres. Asi, Maya Hawke llegó a las pantallas por primera vez en 2017, cuando interpretó a Jo March en la miniserie «Mujercitas» de BBC. Luego, logró captar a la audiencia juvenil como Robin Buckley en «Stranger Things», y sin duda lo logró, porque ya no podemos esperar para la próxima temporada.

Además, Maya incluso logró estar en el más reciente filme de Tarantino, «Once Upon a Time in Hollywood», con un papel pequeño, pero que resultó una divertida referencia para los fanáticos del director y Uma Thurman.

Yolanda Foster y las Hadid

Las chiquillas Hadid, sin duda sacan suspiros en redes sociales, sin embargo, ¿Quién fue la responsable de crear tremendas mujeres?. Yolanda Foster es una modelo holandesa, que resulta ser la madre de Bella y Gigi Hadid, supermodelos también. En diferentes eventos, la madre de las chiquillas reveló de donde sacaron su belleza.

Jada Pinkett y Willow Smith

La hija de Jada Pinkett junto al mítico Will Smith, no sorprendería a nadie si hereda el éxito de sus padres. Y es que desde pequeña Willow Smith desde pequeña ha dejado ver su talento en la música. Pero eso no es todo, la joven de 19 años también he jugado cartas en el modelaje, el cine. Sin embargo, los medios están cada vez más atentos a su música, después de que su tema «Wait a minute» causó furor en las plataformas.

Reese Witherspoon y Ava

La actriz de «Legalmente Rubia», Reese sorprendió en redes sociales con su hija Ava. La actriz, que hace poco habló sobre el trato que recibió tras su divorcio, fue madre de Ava hace 21 años atrás, lo que significa que su pequeño fruto hoy no es tan pequeño. Ava es otra que no puede negar los genes, y es que guarda un insólito parecido con la actriz, que ya ha mostrado en redes sociales.

La chiquilla no se queda tras la actriz y ya se está haciendo espacio en el mundo del modelaje. Incluso, como señaló Nueva Mujer, en el 2018 debutó con la marca Rodarte, donde posó junto a las actrices Kristen Dunst y Rowan Blanchard para la campaña de otoño de la marca.

Raquel Argandoña y Kel Calderón

No podíamos dejar a esta dupla chilena fuera de nuestra lista. Y es que si pensamos en madres e hijas chilenas de la televisión, esta dupla fue la primera que se nos vino a la mente. Raquel lleva años siendo una de las figuras más polémicas del espectáculo en nuestro país, y la cosa no terminó ahí para la mujer. Y es que tras participar en series como Karkú, además del mundo música, la Punky Kel Calderón se hizo su propio espacio en la farándula.

Bueno, aunque hoy no existe una muy buena relación entre ambas, ¡las recordamos siempre!