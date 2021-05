¿Blancanieves cancelada?: Critican el beso no consensuado del príncipe

Si has visto Blancanieves y los siete enanitos de Disney sabes que para despertar a la princesa de su sueño eterno fue necesario el beso del amor verdadero.

Y es aquí donde se explica que mucha gente esté buscando cancelar a Blancanieves. El argumento principal tiene que ver con el hecho de que el beso no fue consensuado ya que ella estaba inconsciente.

La polémica resurgió con la apertura de Disneyland Resort, después de semanas cerrado por los brotes de covid-19.

En una de las instalaciones del parque llamada “Blancanieves Enchanted Wish”, los visitantes pueden hacer un recorrido por la historia de la princesa. Hay que recordar que la película fue estrenada en 1939.

En la atracción se puede ver el momento exacto en el que el príncipe besa a Blancanieves mientras ella está recostada en su ataúd de cristal.

Organizaciones feministas propusieron “cancelar” el nuevo juego del parque, ya que consideran que la protagonista de la historia fue besada sin su permiso. Esto con el objetivo de realzar la importancia del consentimiento.

Las opiniones sobre el movimiento para cancelar a Blancanieves y su atracción han sido variadas. Hay personas que consideran que es una exageración. Mientras que otros aseguran que el consentimiento no es un tema que deba tomarse tan a la ligera.

Por su parte el Director Ejecutivo Creativo de Disney, Jim Shull, utilizó su cuenta de Twitter para referirse a toda la polémica en torno a Blancanieves.

“Teniendo en cuenta el hecho de que los cambios culturales ocurren durante décadas, se debe reconocer que, en el contexto de la historia en la que se basa la película, el viaje es preciso“ explicó.

Y además añadió: “Por supuesto que a la gente no le gusta la historia, pero el equipo de Imagineering hizo un trabajo espectacular”.

