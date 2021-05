Audio: ¡Nos fuimos a Brasil con este «Ranking Magnífico» de música carioca!

Este viernes es para celebrarse, aun si estamos en pandemia, pero siempre que se celebre con todas las medidas sanitarias. Es por eso que Los Magníficos se lucieron esta mañana con un súper «Ranking Magnífico» de música Brasileña para bailar o trabajar al más puro ritmo carioca. Y solo por darle nombre, los chiquillos decidieron celebrar a la democracia musical que tenemos en Radioactiva.

Danza la Manivela – Axe Bahía

En el número 1 del Ranking, son encontramos con un clásico de ayer y hoy po’ chiquillos. «Danza la Manivela» de Axe Bahía sonó a todo volumen junto a nuestros Magníficos, quienes no pudieron evitar mover un poquito el esqueleto. ¿Y a quien no le dan ganas de bailar con tremendo tema? La canción siempre salía en un carrete, en la tele, en una kermesse por último, cuando chicos o jóvenes, ¡y todos nos sabemos la coreografía!

Ilarie – Xuxa

El Ranking Magnífico continuó con el temazo inolvidable perteneciente a la querida Xuxa que recita «Ilari Lari Eh, Oh Oh Oh». Este, incluso tiene su propia adaptación muy chilena, que como dijeron los chiquillos, es «ícono del webeo». Y bueno, para qué se las vamos a decir su saben cual es. Los chiquillos sobre la misma recordaron como pronunciaban algunas personas el nombre de la canción.

Alagados – Paralamas do Sucess

El tema de Paralamas do Sucesso sonó tanto en las radios como las discos de nuestro país, así que no digan que no movieron el esqueleto con este tema. O si no fueron precisamente ustedes, pregúntenle a sus papás cómo se bailaba a todo ritmo este temita, con el que las personas se teletransportaban a las playas de Brasil. Entre estos tres temas tuvieron que decirdir los auditores en este «Ranking Magnífico».

Y de tanto artista brasileño que estuvieron escuchando Los Magníficos en el programa de hoy, incluso quedaron hablando portugués, aunque uno bien inventado, no le vamos a mentir. Agarraron papa y le enseñaron a los auditores del Ranking Magnífico todas las palabras que se sabían en el idioma. Por ejemplo: supositorio, calzoncillo, árbol y un par más.

Escucha el audio completo de Los Magníficos que te dejamos a continuación, para que te rías, practiques su portugués y bailes con nosotros.