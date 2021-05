Daniela Nicolás respondió a los terribles comentarios sobre su enfermedad

Luego de la participación de Daniela Nicolás en «Miss Universo», la chiquilla se ha llenado de comentarios en redes sociales.

Mientras la mayoría apuntan a entregar apoyo a la actriz y estudiante de periodismo por su participación en «Miss Universo», otros sin duda no tienen más intención que molestar a Daniela. Así lo mostró la mañana de este martes, donde dio respuesta a un desagradable y mal intencionado comentario en su cuenta de Instagram.

Como recordó Publimetro, en 2015 Daniel Nicolás fue diagnosticada con un trastorno autoinmune diferenciado (enfermedad del tejido conectivo indiferenciado). Este derivó en una artritis reumatoide.

Daniela nunca ha tenido problemas compartiendo su condición con sus seguidores. Incluso, lo compartió en el mítico certamen de belleza «Miss Universo».

Siempre está el desubicado

Sin embargo, Daniela Nicolás igual ha tenido que lidiar con malos comentarios y bullying por medio de redes sociales sobre su enfermedad. El más reciente mensaje que recibió la chiquilla se pasó de la raya y la chilena no tardo en compartirlo en sus historias, catalogando la situación como «maldad pura».

«Tiesa, pareces vieja con artritis. Ojalá te quedes postrada luego rucia Barbie más falsa que beso de suegra», señaló la deesagradable persona en un mensaje directo a Daniela Nicolás.

«Solo quiero mostrarles el nivel de mensajes con los que tengo que lidiar día a día. A mí ya no me afectan, pero no se imaginan a cuántos pacientes les hacen bullying con comentarios como estos y no dimensionan el daño que están haciendo», agregó la chiquilla en su historia.

En esta también pidió más tacto y comprensión respecto a su condición física. «Esto es maldad pura. Burlarse de la enfermedad de alguien es lo más bajo que se puede caer. Que no se les olvide que somos personas», cerró Daniela Nicolás.