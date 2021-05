Hermano mayor de jóvenes asesinados en El Bosque envió mensaje

El horrible crimen de los hermanos de El Bosque, conmocionó al país, por el cruel ataque del que fueron víctimas.

Catalina (14) y Rubén (18) fueron asesinados, y hasta el momento solo hay un único sospechoso que está siendo intensamente buscado por las policías.

Durante el medio día de este jueves, sus cuerpos fueron despedidos por familiares y amigos, quiénes les dieron el último adiós y exigieron justicia.

Hermano mayor de las víctimas

Ayer la madre de los adolescentes de El Bosque se tomó las pantallas del Mucho Gusto para hablar de lo ocurrió.

Quién también lo hizo, pero en el programa Aquí Somos Todos, fue Fernando, el hermano mayor de Catalina y Rubén.

«Estamos todos devastados, ese es el factor común que tenemos ahora a nivel familiar. Yo creo que cualquiera que vea la noticia se le va a clavar una espina en el corazón», contó Fernando.

Sobre la última vez que habló con el sospechoso fue, «me había dicho que él decía que era escolta del general Pinochet, que era comando, eso es lo único que me dijo la última vez, pero él me dijo que había algo de cercanía con él, un poco de confianza, igual habían conversaciones».

Mensaje para el único sospechoso

Fernando aprovechó las pantallas del programa de Canal 13 para enviar un mensaje directo al único sospechoso que aun se encuentra prófugo de la justicia.

«Mira si tú me estás viendo o esto lo vas a escuchar mañana, no sé, entrégate, enfréntate a la justicia como corresponde, para que no haya más Ámbar muertas, para que no haya más gente muerte, niños muertos», mencionó el hermano de los jóvenes de El Bosque.

«Lo que pasó con Ámbar (Cornejo) fue que al sujeto le dieron la cárcel, pagó entre comillas, y volvió a matar. Nosotros no queremos esos. No queremos que existan más niños muertos en las calles o en sus propias casas, ahora uno ya no está bien ni en su zona de confort», añadió.