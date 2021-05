No importa su formación académica… ella entiende las necesidades sociales porque las ha vivido» aseguró la hija de Giovanna

Giovanna Grandón, mejor conocida como la «La tía Pikachu» ha sido duramente cuestionada luego de ser elegida como constituyente para reescribir la Constitución.

Pero su hija salió a defenderla y para eso usó su cuenta de Instagram, cansada de los ataques a su mamá.

«La ‘Tía Pikachu’ pudo ser la mamá de cualquiera de ustedes. Ya que es la representación de la clásica mamá o abuela chilena», escribió en una publicación.

La hija de Giovanna que actualmente es directora de arte publicitaria, usó su cuenta de Instagram para publicar un extenso texto para explicar lo que siente al ver a su mamá tan expuesta a las críticas.

«Esta vez me tocó a mí, y fue la mujer que me dio la vida, es ahora una de las constituyentes de nuestro país. Y nunca me ha gustado sentir a mi madre expuesta. ¿A quién sí?» señaló.

«Algunos de mi edad la critican solo por contar con estudios técnicos en educación parvularia. Pero cuando ella y mi padre tuvieron el dinero para pagar estudios superiores profesionales decidieron dedicar ese dinero a mis estudios. Yo ahora soy directora de arte, y hace 5 años he tenido muchas oportunidades incluso fuera de Chile», añadió en su publicación la hija de la tía Pikachu.

Además aprovechó de reconocer que todos los logros que ha obtenido en su vida se los debe a su madre Giovanna Grandón, y su padre Jorge Millán.

Cansada de las críticas que ha recibido su madre por el nivel académico que tiene aseguró que posee la experiencia necesaria para hacer un buen trabajo como constituyente.

«Tod@s en la política tienen asesores y ella también. No importa su formación académica, no importa la fluidez de su discurso o los datos económicos que maneje, ella entiende las necesidades sociales porque las ha vivido, y se conmueve ante la injusticia, luchando sin descanso por la salud de sus hijos», aseguró.

Además la joven concluyó insistiendo en la importancia de la sororidad y el apoyo que deberían recibir las mujeres cada vez que inician una nueva misión.

«Honremos a las obreras, a las educadoras, honremos a nuestras madres, abuelas y tías. Nosotras mismas sabemos lo que es vivir en un estado patriarcal, nosotras sabemos lo que es nos violenten psicológica y físicamente» cerró.