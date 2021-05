Ingrid Aceitón publicó angustiante mensaje: «Ya no puedo más»

La ex chica reality abrió su corazón para expresar su complicado momento emocional.

Meses totalmente difíciles son los que ha vivido Ingrid Aceitón durante el último tiempo, luego de una pérdida que cambió su vida.

La ex chica reality estaba feliz con su embarazo, pero todo se fue al suelo cuando a los siete meses informó que su bebé había muerto.

«Mi hija Alice está muerta, ya no está conmigo. Yo desecha, destrozada, muerta en vida», escribió aquella vez Ingrid Aceitón en su cuenta de Instagram.

«Lo siento, pero ningún mensaje de los que debería contestar podría hacerlo», manifestó en aquella oportunidad.

Durante varios meses Ingrid Aceitón se mantuvo alejada de las redes sociales, hasta que finalmente retomó su contacto con sus seguidores de Instagram.

Varias veces ha publicado respecto a su sentir, y cómo ha vivido el duelo de su pequeña Alice.

Complicado momento

Pero este miércoles Ingrid Aceitón sorprendió a sus seguidores al publicar un angustiante mensaje donde expresaba su sentir.

«Ya no se qué hacer, grito, golpeo… y nada lo entiendo, maldita desesperación», inició la ex chica reality.

«Me siento tan vacía, diminuta en este estúpido mundo. Ya no puedo más, estoy cansada», añadió Ingrid Aceitón.

Pero eso no fue todo, ya que a través de otra historia de Instagram volvió a referirse a sus sentimientos.

«¿Cómo volver a vivir normal? ¿Cómo seguir adelante? Ya no se qué hacer para estar bien, estoy cansada», sentenció.

Difícil día de la madre

Hace pocas semanas el mundo celebró el Día de la madre, y la ex chica reality aprovechó para hacer un video desde su difícil vivencia.

«Hoy he decidido hacer este video simplemente porque me nació. También para felicitar a las mamás que somos mamás, pero que la vida no nos permitió disfrutar a nuestros hijos físicamente», relató Ingrid Aceitón.

«Es un dolor horrible pero más que eso, esto es para quizás una mamá con su angelito en el cielo que nadie la ha saludado, porque he escuchado que a la gente le da miedo saludar y no es así, porque nosotras también somos madres, fuimos madres», añadió la amiga de Camila Recabarren entre lágrimas.

«No porque se haya ido uno va a dejar de ser mamá o porque no lo tengamos físicamente. No hay solución para todo esto, el dolor es enorme e infinito, lo vamos a llevar hasta la muerte», sentenció Ingrid Aceitón.