¿Me va a escuchar o no me va a escuchar doctor Bernucci? le dijo José Antonio Neme

Esta mañana el José Miguel Bernucci y José Antonio Neme vivieron un tenso momento en el matinal Mucho Gusto.

El secretario general de Colegio Médico comenzó analizando el alza de contagios en el país. Esto con el fin de responder si es que nos encontramos en medio de una tercera ola.

Para eso el doctor Bernucci comenzó a analizar las medidas del plan paso a paso, y comparándolas con otros países que han relajado la vigilancia en materia de medias sanitarias.

“Lo que ha dicho el Colegio Médico es que los países que han tomado la opción de mitigar la pandemia, con medidas flexibles, ha sido un error. Ha costado contagios, ha costado vidas y tienen la economía destruida en el suelo”, partió explicando Bernucci.

El doctor insistió en que si las medidas que el Gobierno ha impuesto no se actualizan, se va a volver muy difícil controlar el aumento de los contagios y observar una mejora en las cifras.

Su comentario provocó la inmediata reacción de José Antonio Neme que le rebatió: «usted parte de un presupuesto que no es real. Y que todos los países son iguales, y no lo son. Los países no escogieron tres maneras de abordar la pandemia, ¿usted sabe cómo viven en Nueva Zelanda?”.

Pero Neme no se quedó ahí, si no que insistió en que las medidas que el Colegio Médico apoya no son aplicables a la realidad que vive el país.

Mientras José Antonio explicaba su punto, el doctor Bernucci comenzó a interrumpirlo para explicar las posturas del Colegio Médico, lo que poco a poco colmó la paciencia del periodista.

«Como comunicador tienes una responsabilidad, yo lo invito a que se pueda informar. Eso es erróneo, es equivocado” fue la respuesta del doctor Bernucci

“No, lo equivocado es pensar, ¿me va a escuchar o no me va a escuchar doctor Bernucci? Porque yo también tengo derecho a pensar el punto”, dijo molesto Neme.

“Lo equivocado es pensar, donde viven 600 mil personas, que tienen servicios concentrados en la plaza. Que viven en casas de 40 metros, que no reciben Bono de ningún tipo. Que no pueden salir a trabajar, que no pueden tomar locomoción pública. Pensar que a esas personas uno las puede encerrar al estilo Londres, me parece equivocado”, expresó cada vez más enojado Neme.

Bernucci por su parte cerró la discusión diciendo: “el virus entró por una parte que se llama aeropuerto hace un año. No me puedo quedar callado ante una política pública que está equivocada”.