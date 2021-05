La pregunta del millón: ¿es seguro tomar antes o después de la vacuna?

El proceso de vacunación contra el Covid-19 sin duda está siendo un éxito en Chile. Y es que, aun cuando las cifras no son muy alentadoras, las personas que fueron vacunadas con la primera dosis alcanzan la cifra superior a los 9 millones.

Es por eso que algunas preguntas salieron al baile y dejaron a varios confundidos. ¿Se puede o no tomar una vez que fui vacunado? ¿Es seguro tomar antes de que me vacunen? La cosa es que , según El economista, la ciencia responde con que el alcohol debilita el sistema inmune. Sin embargo, no se ha demostrado que sea una contraindicación a la inoculación.

¿Qué se ha dicho al respecto?

Según señaló el medio, la jefa del regulador de salud del consumidor de Rusia, Anna Popova, fue de las primeras autoridades en asegurar que la gente debería no beber al menos por dos semanas después de recibir la primera de dos inyecciones de la Sputnik V. Asimismo, recomendó a los vacunados que prefirieran la abstinencia durante otros 42 días.

Las declaraciones sin duda encendieron las alarmas en el país amante del vodka.

Por el lado de las vacunas Moderna y Pfizer-BioNTech, sus desarrolladores no declararon que existieran contraindicaciones con el consumo de alcohol. «No hay evidencia de que el alcohol reduzca la formación de anticuerpos», señaló Richard Watkins, médico de enfermedades infecciosas y profesor de medicina interna en la Universidad Médica de Northeast en Estados Unidos.

No se les tiene que pasar la mano

Y si bien la respuesta inmunológica a la vacuna no debería variar con el consumo de alcohol, depende mucho también de la cantidad que se consuma. Según señaló el «New York Times», no existen pruebas actualmente de que tomar una cervecita o una copa de vino reduzca la eficacia de la vacuna. Incluso, algunos estudios demostraron que el alcohol podría ayudar a la inflamación.

La cosa es que el consumo excesivo de alcohol, especialmente a largo plazo, si puede interferir en la respuesta de la vacuna. Esto porque el organismo puede tarda semanas en generar niveles protectores de anticuerpos contra el nuevo coronavirus después de la inyección para la Covid-19. Por eso hay que tener ojo con cualquier cosa que pueda interferir en la respuesta inmune.