Yazmín Vásquez reveló que sufrió brutal golpiza en mall capitalino

Yazmín Vásquez fue la entrevistada del último capitulo del programa “Beauty Velvet”, que conduce Carolina de Moras. Ahí la ex Milf reveló que fue víctima de un violento ataque en un mall capitalino.

Mientras Yazmín estaba hablando de los temores que siente por vivir en Santiago, donde se ha observado una escalada de violencia, aprovechó para referirse al brutal encontronazo que vivió hace poco.

“Le agarré miedo a Santiago, tengo miedo del portonazo, del encerronazo, del mensaje de Whatsapp, que te llamen, que te estafen. Fui la semana pasada o antepasada al Mall. Tenía que comprar un par de zapatillas, estoy en una multitienda conocida en el Alto Las Condes, estaba mi hijo, lo dejo sentadito al lado mío y de repente pasa una niña y me empuja, pasa de nuevo y me vuelve a empujar y en eso quiere volver a pasar y la freno, y le digo, ‘te pido, por favor, que mantengas la distancia’, te juro por Dios que fue en ese tono”, comenzó relatando Yazmín.

Pero lamentablemente los ánimos no se calmaron, y la mujer que la enfrentó se fue poniendo cada vez más violenta.

“‘¡Vieja cu…!’ es lo mínimo que me dijo. Pasa y me empuja, yo igual me calenté y le digo, ‘oye para, no me toquí’. Porque me tendió a pegar y no a empujar y me siguió gritando y me empecé a asustar un poco. Y dije que siga gritando y cuando se va, alcanzo a dar 4 pasos, iba a pescar al Santi a mi hijo y se acerca una niña y me dice perdona que te moleste, pero la niña que te estaba insultando viene de vuelta y dice que te quiere matar”, continuó relatando Yazmín.

En ese momento Yazmín sólo tuvo tiempo para mirar al rededor por si encontraba algún guardia, o alguien que pudiera ayudarla, cuando de repente sintió un fuerte golpe en la espalda.

«Me pega tan fuerte en la espalda, mi hijo sentado, pero me estaba mirando, me pega en la cabeza y me tira contra todos los colgadores. Caigo arriba de un piso, arriba de un fierro. Me azoto la cabeza y mientras iba cayendo digo, por qué estoy acá, por qué me está pasando esto a mí”, contó con temor.

Para empeorar la situación, ningún guardia llegó para ayudarla, y su agresora sólo se fue porque dos mujeres que vieron la golpiza la obligaron a irse de la tienda.

«¿Tú crees que llegó un guardia? a los 5 minutos llegó uno, después la jefa de tienda me dice: ‘oye, si quieres sube al cuarto piso a dejar una constancia’. Me dieron ganas de decirle voh eres hue… o te hací”?» aseguró Yazmín.

Una vez más calmada Yazmín decidió dejar la tienda, acompañada de unos guardias que la escoltaron hasta su auto. Ahí se puso a llorar de miedo por la situación que había vivido, y sobre todo porque su hijo tuvo que presenciarlo.

«Muerta de susto, me subí al auto y me largué a llorar, pobre mi hijo. Pero era tanto el miedo que tenía, porque pensé que podría haber sacado un cuchillo” aseguró Yazmín.