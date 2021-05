El Gobierno promulgó la ley de feriados irrenunciables para este fin de semana de elecciones los que implica el cierre de los comercios. La medida ha generado todo tipo de discusiones.



La nueva ley enfureció al vocero de la Vega, Arturo Guerrero quien expuso que la medida sólo afecta a los trabajadores. Para analizar sus palabras estuvo invitado este viernes en el matinal Mucho Gusto.

Respecto a este tema, los periodista José Antonio Neme y Paulina de Allende-Salazar, se enfrascaron en un tenso debate.

Paulina abrió la conversación planteando que existe un interés político detrás de este feriado irrenunciable. De acuerdo a la periodistas es para que la gente de bajos recursos pueda votar y favorecer a la centro izquierda.

Rápidamente José Antonio Neme le respondió. “No estoy de acuerdo contigo. Arturo tiene razón, no hay una intención en Chile de una democracia real. Los políticos chilenos se acomodaron a la democracia protegida de Jaime Guzmán (…) vivimos en un permanente tutelaje. Van a decir ‘ya salió el zurdo Neme otra vez’, pero bueno, no se puede borrar la dictadura”, aseguró.

Su compañera lo interrumpió para preguntarle en qué se relacionaba su opinión con el tema que estaban hablando pero Neme continuó su reflexión.

“Lo que me duele es que la centroizquierda se haya acomodado a eso. Eso es traición, porque ellos tuvieron la oportunidad de cambiar el sistema”.

En ese momento Allende-Salazar trató de bajarle el perfil a la situación explicando que su opinión no era un ataque directo y que sólo estaba planteando la existencia de un interés político.

Pero Neme no cedió e insistió con su punto asegurando que su compañera tenía una mirada simple y romántica de la política.

«Tú dices: ‘acá hay una intención, de la centroizquierda de asegurarle a las personas de que tengan que ir a votar sin que tengan ningún obstáculo’. ¿No es cierto? De lograr movilizar a la mayor cantidad de gente””.

Paulina por su parte le contestó: “estoy diciendo eso sin calificarlo de bueno o malo. Esa es la base.» Y luego la periodista siguió entrevistando a Arturo Guerrero.

Pero la discusión no terminó ahí, si no que Neme insistió en que debían profundizar el debate.

“La gente que no va a votar no es porque el jefe no la deja ir. Habrá algunos cosas por ciertos que sí. Hay algunos señores rajuelas bastante malos, digamos“, aseguró.

“Perdón. Ahí no estoy de acuerdo contigo. Hay muchas personas que hoy día abusan de sus trabajadores“, respondió Paulina bastante seria.

Finalmente ambos periodistas lograron llegar a un acuerdo al coincidir en el hecho de que las personas ya no creen en sistema por las contantes desilusiones que han sufrido de gobiernos de distintos colores políticos.

Para poner fin al tenso debate Neme aseguró: “no estoy peleando con la Paulina. Yo la adoro y tenemos un encanto de tener esta discusión. Me encanta. Nos conocemos hace treinta años”.

Afirmación que fue corroborada por Paulina de Allende-Salazar.