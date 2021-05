Tras romperla en «The Witcher» no es sorpresa que Marvel pusiera sus ojos sobre el actor

Luego de enterarnos que el corazón de Henry Cavill está ocupadísimo, solo queda ver al actor a lo lejos (como lo hemos hecho hasta ahora). Y si bien ya lo vimos en varias producciones como el legendario Superman, Marvel adelantó que posiblemente tendrá al actor en un espectacular papel.

Henry Cavill, la rompió con su protagonismo en «The Witcher», por lo que no es sorpresa que Marvel haya puesto sus ojos en él para una de las nuevas producciones que serán clave en la cuarta fase del Universo Cinematográfico de Marvel.

Según señaló Cinéfilos, fue Daniel Richtman, un «insider» muy al tanto de lo que pasa en Marvel, quien confirmó lo nuevo de Cavill y Marvel. Y es que a Henry Cavill lo tentaron desde los estudios Marvel para participar en la super producción que protagoniza Natalie Portman.

Su personaje

«Thor: Love and Thunder» es una de las más esperadas producciones de esta nueva fase del MCU, y aunque no tenemos muchos detalles al respecto, según detalla el comic, contará la historia de cómo Jane Foster se convertirá en la nueva sostenedora del martillo de Thor. Esta corresponde a la cuarta entrega del Dios del Trueno, aunque no se trate directamente de él.

En el proyecto, el británico Henry Cavill se pondrá sandalias y tendrá la super fuerza característica del mítico Hércules, hijo de Zeus. Este último, será interpretado por el mismísimo Russell Crowe.

Son varios los proyectos de Disney y Marvel que van tomando forma e iniciando su camino. Entre ellos, te recordamos que se aproximas estrenos en la franquicia de superhéroes, entre ellos: «Black Widow», la serie de «Loki», «Eternals» y mucho más. Quedaremos al tanto de lo nuevo que trae Marvel, y es que se ha lucido últimamente con noticias e imágenes espectaculares sobre lo que se viene.