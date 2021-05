¡Rompió el silencio!: Julio Cesar habló sobre la detención de Pablo Chill-E

El cantante Pablo Chill-E fue detenido el día miércoles luego de una persecución policial en un auto con encargo por robo.

Debido a que contaba con detenciones previas por incumplir con las medidas sanitarias, Pablo Chill-E quedó con arresto domiciliario total.

Y todos estábamos esperando la opinión de Julio Cesar Rodríguez, ya que el animador en repetidas ocasiones había defendido a Pablo. De hecho el mismo día de la detención de Pablito, Julio Cesar lo defendió a capa cruzada en el matinal Contigo en la Mañana.

Esto luego de que Monserrat Álvarez hiciera una comparación entre él y el polémico Camilo Castaldi, ex vocalista de Los Tetas. Quien también ha sido detenido varias veces por incumplir con las medidas sanitarias.

En esa oportunidad el animador le pidió a su compañera que no los metiera en el mismo saco ya que Camilo Castaldi «hace cosas particulares, personales en su casa”, mientras que Pablo Chill-E, “como sea, hace cosas por los demás”.

Por eso todos los televidentes quedaron muy sorprendidos de que hoy Julio Cesar no emitiera ninguna declaración respecto de la detención y condena de Pablo Chill-E.

El periodista Sergio Rojas del programa Me Late, no quiso dejar pasar el asunto. Logró comunicarse directamente con Julio Cesar para preguntarle por qué no se había referido a la polémica de Pablo Chill-E.

«Estaba en la pauta, pero se comió ese tiempo un desalojo en directo de la casa en Ñuñoa», explicó Julio César. Asegurando que efectivamente de iba a referir al tema, pero por la contingencia no alcanzó el tiempo en el matinal.

Además Julio Cesar añadió: «Pablo deberá responder a la justicia como todo ciudadano de lo que pasó. Una cosa es hacer una video clip y otra es lo que pasó ayer, él tiene que responder».

Y frente al cuestionamiento del periodista Julio Cesar quiso aclarar «no me corro de los temas, yo no soy amigo, familia ni papá de Pablo Chill-E».