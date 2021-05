Para gran parte de los chilenos la situación económica está difícil, a este grupo se unió Carolina Molina, más conocida como La Rancherita.

La cantante está indignada, así lo quiso mostrar a través de sus redes sociales, ya que en medio de la crisis sanitaria no ha sido seleccionada para ninguna ayuda estatal.

Y a eso se le suma las pocas oportunidades laborales que han tenido los trabajadores del espectáculo.

«¡14 meses sin poder trabajar! No he recibido ni un solo bono, y no soy la única en mi rubro sobreviviendo con los ahorros», contó Caro.

Cabe recordar que desde que se inició la crisis sanitaria los artistas tuvieron que parar de forma obligatoria sus labores.

Situación que ha generado indignación en el gremio, ya que las autoridades no han puesto medidas sanitarias que les permitan volver a los escenarios.

«Faltan protocolos para nosotros, no somos solo entretenimiento, nuestro arte es parte de la salud mental de una sociedad y la salud mental es esencial», mencionó la Rancherita.

Agregando que, «cosa aparte, como no van a cachar que los mismos que andan haciendo disturbios felices estarían bailando en una @la_fiesta_del_memo @fiebre_de_cumbia @floridabieroficial y tantos otros🎵💜🥳».

El video de TikTok

Para romper el silencio en relación a lo que estaba viviendo, Carolina Molina subió un video de Tiktok.

En este aparece haciendo el doblaje de un audio de Tere Marinovic contra el Gobierno.

«Cuando alguien se atribuye el derecho de prohibirle a una persona que trabaje, eso ha hecho el Estado en cada cuarentena. Ese mismo alguien, el Estado, tiene la obligación de ayudar económicamente a esa persona, porque les ha impedido hacer lo necesario para sostenerse por sí misma», se escucha en el audio.

La publicación de la Rancherita tuvo positiva reacción entre sus seguidores, quienes destacaron que la situación para los artistas en Chile está bastante complicada.