Las cosas como son, eso de que todos los famosillos se llevan bien dentro y fuera de la pantalla es bien falso. Sino pregúntele a Diana Bolocco.

Es que hace muchos años que las malas lenguas han dicho que la animadora del Mucho Gusto no tiene buena onda con Tonka Tomicic.

¿Las razones? Nadie las sabe, pero es un secreto a voces que las mujeres más potentes de la televisión chilena no se pasan ni con hambre.

Y como todos teníamos el tema atorado en la garganta, fue José Antonio Neme, quién ayudó a los chismosos a informarse sobre lo que pasaba preguntándole directamente a Michelle Adam.

«Quería preguntar otra cosa que no tiene nada que ver con el tiempo. Es una pregunta súper espontánea que me surge. ¿Cómo es la Tonka? Yo no la conozco», consultó el periodista.

«¿No la conoces? Es simpática. Es muy simpática, amorosa, buena compañera», respondió la meteoróloga de la pantalla chica.

La respuesta sin filtro de Diana

Ante el copuchenteo, Diana Bolocco no se quedó atrás y metió la cuchara para opinar sin filtro del pelambre de Mucho Gusto.

«¿Por qué la gente dice que me llevo mal con Tonka? Estoy hasta acá de esa cuestión», soltó Diana.

La ingenua pregunta de la animadora, ánimo altiro a que Neme le consultará sin filtro: «¿Te llevas mal con Tonka?».

«Por supuesto que no. Tengo la mejor impresión de ella. La conozco muy poco eso sí», respondió Diana Bolocco.

Pero como su colega no la vio tan convencida de su respuesta, le volvió a repetir la pregunta, a lo que la animadora lanzó toda la información que necesitaban saber.

«Es que si tú me preguntas si tenemos una relación, no tenemos una relación de amistad, no. No nos escribimos por WhastsApp, pero las veces que nos tocó compartir, ha sido una relación linda, normal, de buenas compañeras de trabajo, pero no somos amigas», sentenció Bolocco.