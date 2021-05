Las palabras de Alejandra Cox, presidenta de las AFP, aún siguen teniendo repercusión. Y es que el hecho de que Cox sugiriera que las personas deben trabajar hasta muy avanzada edad, como Nicanor Parra que se mantuvo activo hasta los 103 años causaron indignación.

En el matinal Contigo en la Mañana, Julio Cesar se refirió al hecho, y lamentó que por expresar sus opiniones algunos grupos en redes sociales se vayan en su contra.

«Todo se reduce a ‘soy comunista’ o ‘soy facho’. Yo siento que el que sea Presidente ahora tiene que acompañar el proceso, tiene que escuchar, tiene que aprender, tiene que revalorizar lo que quiere la gente».

En ese momento su colega Monserrat lo apoyó y agregó: «Yo creo que estamos en una bipolaridad como país. Yo creo que también nos hace mal no reconocer las cosas que sí podemos rescatar del modelo o del pasado».

Además Monserrat destacó que la labor de los periodistas consiste en matizar opiniones encontradas para entregarle a las personas la información lo más completa posible.

«Creo que es información, las cosas no son consignas, no son frases, es deber de nosotros como periodistas dar matices. El único poder que tenemos es saber por quién vamos a votar en la constituyente, por lo tanto la información tiene que tener la valentía de que hoy te digan ‘facho’ y mañana te digan ‘comunista’. Finalmente, no todo lo que se ha hecho es malo.»

Julio Cesar le respondió: «¿Sabes por qué yo creo que la gente es tan estricta con la AFP? Porque hay un 95 por ciento de los países del mundo que no tiene AFP, por si acaso. ¿Y sabes por qué son una vergüenza y se tienen que acabar? Porque en la Conversación de la AFP no puede ser de mercado».

La tensa discusión

Luego de la frase de Julio Cesar las cosas se pusieron tensas entre los periodistas. Monserrat le señaló a Julio César que no podía elegir y si acaso no estaba de acuerdo con el sistema mixto.

«Es que no es con quién estoy de acuerdo, ni nada. Deja expresarme. Sí tú dices… sí, es una lógica de mercado. Son conversaciones distintas y nos han engañado, nos han invitado a juntarlas» contestó Julio Cesar.

Además agregó: «Cada vez que dicen ‘sí, mira, el sistema es súper bueno, rentó’. Ese no es el tema. El tema es que las pensiones es un tema se seguridad social y tenemos que ponernos de acuerdo, sacando esta AFP, para tener un buen sistema».

Por su parte Monserrat claramente molesta le respondió «Yo creo que la frase para el bronce de ‘las AFP se tiene que acabar’, yo creo que sí hay gente que quiere mantenerse ahí. Yo lo planteé hace rato en el programa».