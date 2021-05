«Ya no es un desafío»: Ellen DeGeneres dice adiós tras 19 temporadas

Al parecer, no le estaba yendo nada bien en la última temporada

El programa estadounidense «The Ellen DeGeneres Show» sin duda se posiciona como unos de los más populares. Y es que la animadora del programa con su nombre recibe a increíbles estrellas del espectáculo desde tiempos inmemoriales. Acumulando increíbles momentos de risas y presentaciones.

Incluso, recientemente recibió a nuestra querida Paloma Mami, quien se presentó por primera vez en televisión gringa con su tema «Traumada». Este último, perteneciente a su primer disco «Sueños de Dalí».

Sin embrago, el famoso programa dio malas noticias. Se llegó a esta conclusión después de una notoria caída de los números luego de que exempleados acusaran que «The Ellen DeGeneres Show» posee un ambiente laboral tóxico.

La razones detrás del adiós

Como señaló en conversación con «The Hollywood Reporter», aun cuando estas declaraciones se viralizaron rápidamente e incluían intimidación, discriminación racial y acoso sexual en la producción del show, Ellen declaró que no tienen nada que ver con su salida del programa.

Como detalló Página 7, cuando estas denuncias se supieron, Ellen DeGeneres reconoció que había problemas y se comprometió a tomar medidas inmediatas para poder solucionarlo.

«Fue muy doloroso para mí. Quiero decir, mucho. Pero si estuviera dejando el programa por eso, no habría regresado esta temporada», señaló al medio. «Lo único que me importaba era difundir la bondad y la compasión, y todo lo que defendía estaba siendo atacado. Así que me destruyó, sinceramente», expresó.

Además añadió que actualmente está en búsqueda de cosas nuevas que la hagan crecer en su carrera en la televisión. «Cuando eres una persona creativa, necesitas que te desafíen constantemente. Y por muy bueno que sea este programa, y por divertido que sea, ya no es un desafío»,

Sus logros

La conductora Ellen De Generes, aunque la rodean polémicas, si o si la rompió en la televisión. Y es que no solo es conductora, sino también escritora, productora, actriz y comediante. Es por eso que a sus 63 años ya acumule varios premios Emmy bajo el brazo.

Además, se volvió una pionera de la comunidad LGBTQ en Estados Unidos, desde que reconoció ser homosexual durante el año 1997. Aun cuando hoy se destaca como «talk show», el anuncio de Ellen conmocionó a Estados Unidos y muchos pensaron que su carrera no duraría mucho.