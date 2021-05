Es un hecho que este fin de semana de elecciones va a ser feriado irrenunciable para el comercio a nivel de país. Medida que el vocero de La Vega, Arturo Guerrero criticó duramente porque afecta de manera negativa a los trabajadores.

Guerrero ha dejado su postura más que clara respecto al cierre de La Vega, y esta mañana el matinal Bienvenidos lo entrevistó para conocer sus argumentos en profundidad.

«Yo toda la vida he votado con La Vega abierta. Esta elección que podría ser linda, fabulosa, hoy entró a la amargura, a un túnel negro», lamentó Guerrero.

El periodista Rodrigo Pérez fue el encargado de cubrir en directo el despacho desde La Vega. Luego de escuchar atentamente los descargos de su entrevistado planteó el serio problema que significaría mantener el recinto abierto durante el fin de semana.

«Tienen un problema serio acá, porque no saben finalmente como conjugar los dos propósitos» afirmó Pérez que además cuestionó la actitud de Guerrero

«Nosotros te hemos visto acá (a Guerrero) con el ministro de Salud, muy respetuoso de todas las normas… ¿Cómo piensas ahora saltarte eso? Porque evidentemente van a necesitar personal para el alcohol gel, la temperatura. ¿Cómo piensas tener abierto?» le preguntó.

Tras las palabras del periodista, Guerreo admitió que siempre ha sido muy respetuoso de las medidas sanitarias. Además aclaró que su objetivo de mantener abierta La Vega no es convertirla en un foco de contagio.

«No puedes abrirla, porque arriesgas la salud de la población y la salud de la población está primero», reconoció Guerrero luego de los cuestionamientos del Pérez.

No contento con la respuesta del vocero de La Vega el periodista volvió a insistir: «entonces, ¿estás de acuerdo con cerrarla?»

En ese momento Guerrero perdió toda la paciencia que le quedaba y se descargó contra el notero y lo retó por su insistencia.

«¡No! No estoy de acuerdo, entiéndeme, no estoy de acuerdo con cerrarla. Voy a ser más clarito contigo, porque parece que no querís entender», respondió enojado Guerrero.

«Aquí hay un parlamentario que hizo una ley trucha y que cagó, con el debido respeto, a los trabajadores. Ese es el problema», explicó el vocero.