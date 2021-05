¡Se pasó! Dra. Cordero se alegró por derrota de Cathy Barriga

Uno de los temas más comentados a nivel nacional ha sido la derrota de Cathy Barriga en las elecciones municipales. Y una que no se quiso quedar fuera fue la Dra. Cordero.

La psiquiatra aprovechó el espacio que tiene en su programa radial, para hablar con filtro sobre el cambio que enfrentará la comuna de Maipú.

Aunque se fue en mala con Cathy Barriga, quién lucho por la reelección pero perdió frente a Tomás Vodanovic, el joven perteneciente al Frente Amplio.

«A mí me dio mucha ilusión y mucha esperanza el joven. Me conmovió. Yo espero que el señor no destiña y se comprometa con la gente de Maipú que lo ha estado pasando tan mal», inició la Dra. Cordero.

Pero eso no fue todo, ya que la psiquiatra se lanzó con todo contra la actual alcaldesa.

«Me alegra muchísimo que haya perdido la alcaldesa, porque ella a mí me levó a la justicia por haberle dicho unas cuantas verdades. Es parte de su narcisismo, del egocentrismo esteroide que tiene, entonces yo me alegro que ella no siga siendo alcaldesa de Maipú, porque Maipú iba al despeñadero», expresó María Luisa.

Cabe recordar que Cathy Barriga y la Dra. Cordero tuvieron un intenso lio judicial en el año 2018, luego de ser demandada por injurias y calumnias.

La pelea llevó a María Luisa a pedirle disculpas públicas a Barriga en televisión.

Puras flores para Vodanovic

De todas formas la Dra. Cordero le tiró puras flores al alcalde electo de Maipú, Tomás Vodanovic, a quién le depositó su confianza.

«Me dio muy buena impresión el elegido candidato de Maipú, el joven de apellido Vodanovic. Él criticó a su propio partido, que es el Frente Amplio, de que ellos llenaron veinte cupos en la Cámara de Diputados y se preocuparon narcisísticamente de sus desarrollos personales y postergaron al país», expresó María Luisa.

«Él dice que llega a Maipú, que ya se lo ha recorrido entero, que ya se sabe todos los hoyos, todas las filtraciones de agua, que conoce perfectamente la falta de dinero despilfarrado por la antecesora de él», sentenció.