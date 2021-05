Fernanda Urrejola será la invitada de esta noche al programa de entrevistas de Martín Cárcamo «De Tú a Tú». En un adelanto del capítulo se dio a conocer que participará junto con su novia.

Fue en abril del año 2020 que Fernanda hizo pública su relación con la directora y guionista Francisca Alegría. Para ello subió una romántica postal a Instagram con una tierna dedicatoria.

“Gracias porque me recordaste que el amor no responde a ninguna forma, si no que a todas juntas. Gracias por recordarme que nada es imposible y porque me hiciste quebrar todas mis ideas preestablecidas. Gracias porque nunca me había sentido tan libre estando con alguien. Gracias por cambiar mi vida» escribió la actriz en la publicación en la que anunciaba su relación.

Desde entonces Fernanda ha usado su cuenta de Instagram para compartir distintos momentos de su vida muy bien acompañada de Francisca.

En el adelanto del programa se puede ver cómo Fernanda y Francisca sorprenden a Martín al contarle que próximamente se van a casar.

“Estamos en nuestro mejor momento”, aseguró Fernanda en el adelanto del capítulo que se estrena esta noche.

Actualmente Fernanda y Francisca viven juntas en Estados Unidos, donde se va a realizar próximamente el matrimonio. Según ambas contaron, la propuesta la hizo Francisca.

Ella también explicó que fue Fernanda la primera que se la jugó por su amor cuando la invitó a vivir con ella en Los Ángeles cuando recién habían comenzado a salir.

“Llevábamos un minuto y medio conversando y la Fernanda me dice: ‘Oye, si te vienes a vivir a Los Ángeles tenemos que vivir juntas’”, aseguró Francisca.

Ambas se ven muy contentas y dispuestas a dar el gran paso, por eso Martín les preguntó si eventualmente pretenden firmar el Acuerdo de Unión Civil en Chile. Esto considerando que en el país el matrimonio igualitario aún no es legal.

Ambas descartaron la idea ya que el Acuerdo de Unión Civil no de las da ninguna seguridad en caso de convertirse en madres.