Finalmente llegaron las inéditas elecciones del 15 y 16 de mayor. Momento en el que millones de chilenos podrán votar para ver crecer al país. Es por eso que muchos votantes quisieron ser los primeros en participar y ya emitieron su elección durante esta primera jornada. Algunos serios y decididos, otros un poco indecisos y también varios divertidos y con las ideas claras.

Este es el caso de una pareja de votantes que sorprendieron no solo a los vocales de mesa de su local de votación, sino también a todo quien se toparon en el camino a sufragar. Y es que los tórtolos se tomaron la tarea de cambiar el país enserio y llegaron con sus trajes de superhéroes a votar.

¿Dónde fue?

Un poco pasadas las 10 de la mañana, ya varios votantes entregaron sus papeletas en los buzones, entre ellos, según mostró Chilevisión, una pareja que quiso ponerle un poco de humor a la cosa. Los chiquillos, llegaron a votar envueltos en los míticos trajes de los superhéroes de Marvel: «Sipderman» y «Spiderwoman». Sin duda se robaron demasiadas miradas.

La pareja, conformada por Patricia y José, no solo se lucieron con unos espectaculares trajes para caracterizarse como sus personajes favoritos, sino que también compartían el mismo modelo y diseño de mascarilla. ¡Se las mandaron!

Pero eso no fue todo, ya que como se pudo ver en la transmisión, llegaron de una forma súper particular. FM DOS, nos contó que no fue ni en metro, ni en micro, sino que a patita.

Por un minuto pensamos que vivían cerca, sin embargo, los tórtolos contaron que recorrieron 14 kilómetros para llegar a su local de votación en la comuna de La Florida. ¡Se la jugaron!

Según contaron para el medio, los superhéroes votantes aun no decidían como iban a volver, si corriendo de nuevo o en transporte público. Sin embargo, esperamos que retornaran de la manera más segura posible.