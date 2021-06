Audio: Pape conversó con auditor que lo llamó borracho

Un divertido llamado recibió Pape Salazar, en la edición del jueves pasado de Yo Soy tu Pape, donde un especial auditor pescó el teléfono.

«Hola como estay Pape (..) necesito que me consigas peguita», inició el incógnito auditor.

A pesar de que nuestro Pape tenía toda la intención estaba difícil poder entender rápidamente lo que buscaba el auditor, ya que había llamado en estado de ebriedad.

«Estoy sin pega, tengo la C3, estoy buscando pega (…) Tengo Clase 3 de chofer», insistía el hombre en cuestión.

Poco tiempo después consultado por Pape Salazar, el auditor se identificó como Luis Reyes, quién pidió disculpas por haber llamado borracho.

«Discúlpame, estoy tomándome un copetito porque estuve de cumpleaños ayer, por San Luis, y el día del papá», contó Luchito.

Es que el hombre tenía varios eventos para celebrar y no dudó en empezar desde el jueves a ponerle bueno. Al ser consultado por Pape sobre que estaba tomando, este aseguró que un clásico chileno.

«Estoy tomando piscola, sin hielo, no me gusta con hielo», contó y aseguró que con hielo la piscola daba caña al otro día (sabio consejo).

«Mi cumpleaños, cumplí 59 años, y estoy esperando San Luis», añadió.

El auditor bueno pal’ web… contó que era fanático de la radio y agradeció que Pape Salazar le contestara el teléfono y conversara con él durante su celebración.

«Yo siempre escucho la radio, buena onda bacán y me alegro de tu radio. Llame a la señora Hortensia y no me pescó ni en baja».

Para terminar la conversa, Luchito fue consultado por Pape si es que había cumplido con el proceso de inoculación en medio de la pandemia.

«Sí, tengo las dos vacunas (…) Tengo el carnet pa’ salir pa’ afuera», aseguró, un hombre resguardado.

Finalmente, el auditor bueno para empinar el codo, le agradeció nuevamente a Pape por estar conversando con él. «Me alegro que me estés escuchando, llamé a la tencha, llamé temprano y me cortaron».

El momento generó risas generalizadas entre los auditores que escucharon al querido Luchito Reyes. Revive el audio en nuestro podcast.