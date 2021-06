Concejal del Til Til reveló que ha recibido amenazas de muerte

Repudio generalizado causaron las declaraciones de Camilo Para Soto, concejal electo del Til Til, que mediante un video llamó a los vecinos de su comuna a fomentar la violencia intrafamiliar.

El video fue filtrado en redes sociales y rápidamente rechazado por parte de todas las autoridades políticas, tanto del Gobierno como de oposición.

«No se escucha nada, ni un alma volando, nada. Incentivemos el golpe intrafamiliar. Por favor, vecino, péguele a su esposa, ponga la radio fuerte. Es demasiada la tranquilidad y necesitamos un poquito de adrenalina», eran las palabras que el concejal de Til Til mencionó.

Producto del rechazo que generó el video, Camilo decidió pedir disculpas públicas en sus redes sociales.

«La cagué, porque no medí las consecuencias de lo que hablé y pido las disculpas correspondientes, no soy una persona mala que incentiva el odio (…) Fue una humorada que se filtró», explicó.

Otro registro

Mediante otro video publicado en sus redes sociales el concejal de Til Til volvió a referirse a la situación y a entregar su versión.

«Me habían dicho que no subiera nada, que me quedara callado con esto, pero no me voy a estar quedando callado. A nivel internacional me han hecho pebre y han subido videos que se nota la edición. Fue una broma en cuatro paredes, que alguien filtró», comentó Camilo Para Soto.

Además contó que ha recibido amenazas a través de las redes sociales y que gran parte del odio sería de bandos políticos.

«Hablan de no incitar al odio. Lo mío fue una estupidez, una parodia. Mala parodia, obviamente, que ya se pidió perdón, pero la misma gente de sus bandos han dicho que me van a matar. El chileno se aterra con esto y vieran los mensajes que me llegan. Me han tenido encerrado porque andan buscándome, prácticamente, para matarme», sentenció.