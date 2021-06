En tiempos donde la vacunación es fundamental para superar esta pandemia, influencers como Kel Calderón se han puesto la camiseta por los jóvenes.

La hija de Raquel Argandoña apareció en un video que fue compartido en las redes sociales de la Subsecretaría Paula Daza.

El principal objetivo es que Kel Calderón ayude a incentivar a los más jóvenes acceder al proceso de inoculación que se está desarrollando en el país.

Si bien hace alguna semanas que se abrió el calendario para que jóvenes entre 23 y 29 años accedan a la vacunación. Cifras de Minsal informan que en este grupo hay más de 486 mil rezagados.

El mensaje de la influencer

Hace algunos días Kel Calderón mostró en sus redes sociales como el vivió el minuto a minuto de su vacunación, con la idea de fomentar esta actividad.

La joven asistió al vacunatorio del Parque Juan Pablo II, ubicado en Las Condes. Compartió cada minuto de su vacunación.

Cabe recordar que hace bastante tiempo que Kel estaba esperando para poder cumplir con su proceso de inoculación, así lo comentaba por sus redes sociales.

«Tengo 30 años y venía a decirles que en esta pandemia ya no existen excusas para no vacunarnos frente al Covid-19. Las vacunas son seguras y no solo estarán ayudando a proteger tu salud, sino que también la de tu familia y la de todos tus seres queridos», comentó la influencer en el video compartido por la Subsecretaria Daza.

«Por eso mi invitación es que te acerques al punto de vacunación más cercano a tu casa, según el calendario del Minsal y te vacunes frente a este virus que nos ha hecho pasarlo tan mal el último año (…) Yo me vacuno sí o sí», sentenció Kel Calderón.

La Subsecretaria Daza agradeció el apoyo de la influencer en esta importante campaña de vacunación.

«Kel Calderón también se sumó a la campaña #YoMeVacuno para motivar a los más jóvenes para que asistan a vacunarse contra el Covid-19», escribió.

Es importante recordar que esta semana se abrió una campaña especial para que los rezagados asistan a vacunarse al lugar más cercano.