Copa América: ¿Dónde y a qué hora ver el partido de Chile?

Último evento deportivo de la semana, juega Chile en su último partido por la fase de grupos de la Copa América y todos deben estar preparándose.

Este jueves, a las 20 horas, La Roja se enfrentará cara a cara con la selección de fútbol de Paraguay en un duelo que tendrá de dulce y agráz.

Lo primero, Chile viene de un duro partido contra Uruguay donde empató 1-1. Con este resultado, Chile se encuentra en el segundo lugar de la tabla de posiciones con cinco puntitos ¡Vamos!

Pero no todo podía ser perfecto, ya que las lesiones se hicieron presentes y no tan solo Alexis Sánchez está fuera del plantel titular (el niño maravilla no pudo participar de esta fase).

Según el parte médico entregado por La Roja, Guillermo Maripán y Erick Pulgar se encuentran lesionados y no podrán estar presentes en el duelo de esta tarde.

Razón por la que Martín Lasarte deberá probar nuevos refuerzos para que Chile se quede con buenos puntos en la tabla de posiciones.

La oncena titular para este partido, estará conformada por: Claudio Bravo, Mauricio Isla, Gary Medel, Francisco Sierralta y Eugenio Mena jugando en defensa. Tomás Alarcón, Arturo Vidal, Charles Aránguiz y César Pinares en el medio campo y Eduardo Vargas junto a Ben Brereton en la delantera.

La energía de los chilenos está más viva que nunca, especialmente por la buena onda que han mostrado los deportistas a través de sus transmisiones de Instagram.

Sin ir más lejos, ayer Arturo Vidal y Claudio Bravo mostraron públicamente que todo lo malo quedó atrás. Ese abrazo le devolvió la esperanza a Chile.

¿Dónde y a que hora puedo ver el partido?

Para que se enchufe y vaya preparando el picoteo de la tarde, le contamos que el partido de Chile vs Paraguay por Copa América está fijado para las 20 horas, de este jueves 24 de junio.

Si quiere tener todos los detalles del encuentro puede conectarse a través de Radio ADN y ADN.cl.

Ahora si usted es de los que quiere verlo sin interrupciones, este encuentro será transmitido por Estadio TNT Sports, DirecTV Sports y Canal 13.