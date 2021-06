Sin lugar a dudas las declaraciones de Britney Spears en medio de la audiencia por su tutela, generaron impacto a nivel mundial.

Pero no solo sus fanáticos le brindaron su apoyo incondicional, sino también sus colegas de la industria musical también se unieron y le mostraron su apoyo.

Algunos decidieron utilizar sus redes sociales para escribir algunos mensajes para Britney Spears y criticar la acción de su padre durante tantos años.

Una de las primeras fue Mariah Carey, quién escribió: «Te amamos Britney, mantente fuerte». Algo parecido pasó con Cher, quién hizo un duro descargo.

En la publicación, que al parecer borró de las redes sociales cuestionó las acciones de su padre y lo acusó de tratar a su hija como una «vaca de dinero».

Finalmente uno de los mensajes que llamó la atención fue de Justin Timberlake, ex pareja de Britney Spears en la época de oro de la cantante.

«Jess y yo enviamos nuestro amor y nuestro apoyo absoluto a Britney durante este tiempo. Esperamos que los tribunales y su familia hagan esto bien y la dejen vivir como quiera», inició el artista.

«Nadie debería NUNCA ser retenido en contra de su voluntad … o tener que pedir permiso para acceder a todo por lo que ha trabajado tan duro».

Finalmente, Timberlake reflexionó sobre las declaraciones de su ex pareja, y envió un apoyo incondicional ante esta situación.

«Después de lo que vimos hoy, todos deberíamos apoyar a Britney en este momento. Independientemente de nuestro pasado, bueno o malo, y no importa cuánto tiempo haya pasado… lo que le está pasando a ella simplemente no está bien. A ninguna mujer se le debe restringir jamás la posibilidad de tomar decisiones sobre su propio cuerpo», sentenció.

Aunque para los fanáticos de Britney Spears, las palabras de Justin no fueron bien recibidas, debido a que se considera como una de las personas que más le hizo daño a la artista.

Jess and I send our love, and our absolute support to Britney during this time. We hope the courts, and her family make this right and let her live however she wants to live.

— Justin Timberlake (@jtimberlake) June 24, 2021