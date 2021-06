Daniela Vega: “Me asusta la gente que ve en blanco y negro”

Este martes, a las 20 horas, Daniela Vega será parte de la última emisión del programa “Conversaciones de Divas”, que celebraba el mes del Orgullo, en nuestra radio hermana Los40.

Javiera Mena conversará con su íntima amiga actriz, y la máxima representante de la comunidad LGBTQ+ de nuestro país.

La protagonista de la película que se ganó el Oscar, “Una mujer fantástica”, se refirió a sus proyectos personales, profesionales y obviamente como visualiza el avance del país en temas relacionados a la comunidad.

“Invito a la gente que escucha esto que a ver que nuestra mayor riqueza humana es la diversidad. El serlos nos permite identificarnos y además es muy bonito poder reconocernos como una persona única, porque lo somos”, afirmó la ganadora del Oscar.

Daniela Vega, también abrió su corazón para reflexionar sobre la realidad que vive el país en temas relacionados a la diversidad sexual.

“Esa diversidad es lo que gobierna la biografía humana. Entender que los colores están para llevarlos con nosotros mismos, me calma, me tranquiliza. Me asusta la gente que ve en blanco y negro. Afortunadamente nosotros vemos, sentimos, amamos y componemos en colores y esa es la invitación que le hago a quienes nos están escuchando: gobiernen sus colores y conviertan su piel en un lienzo blanco cuya posibilidades sean infinitas“, precisó la actriz.

Es importante recordar que la entrevista estará disponible a través de las redes sociales de Los40, este martes a las 20 horas.

Sin embargo, si te perdiste algunas de las “Conversaciones de Divas”, donde participaron Pabllo Vittar, David Nicolás, Kany García y Sailorf, las puedes ver haciendo click aquí.

El futuro de la “mujer fantástica”

Por estos días, Daniela Vega se encuentra viviendo el estreno de lo que fue “Futura”, su nueva película que debutó en cines el 17 de junio.

En esta nueva aventura cinematográfica, la actriz contó que tuvo hacer un esfuerzo especial para esta trama.

“Tuve que aprender italiano especialmente para la película”, comentó Dani.

La historia relata la vida de Louis músico que abandonó su pasión por problemas económicos y que logra subsistir trabajando como taxista nocturno.

Ahí es donde aparece Dani Vega, quien interpreta a Lucy: una chilena que reside en Milán y que pasa sus días cantando ópera en bares. Junto con un ingreso adicional que consigue vendiendo drogas…

Finalmente, la actriz destacó la profundidad de los temas que se tocan en la cinta italiana, como la transexualidad.

“Ella es padre, puesto que tuvo una relación con una mujer antes de hacer su transición, y su ex mujer no le dejó criar a su hijo”, sentenció.