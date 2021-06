¡Paabre! Cecilia Bolocco fue trolleada con ordinario saludo

Hace un buen tiempo Cecilia Bolocco se ha tomado las redes sociales, convirtiéndose en una verdadera influencer de Instagram gracias a sus transmisiones.

La ex Miss Chile, comparte a diario con sus seguidores por medio de sus live, con los que que comenta parte de su día a día o muestra sus proyectos profesionales.

En eso estaba cuando fue víctima de una trolleada clásica de los chiquillos más jóvenes, y que quedó registrado en un especial video que se viralizó.

“Saludos desde Lomas Turbas”, es el saludo que la ‘Chechi’ mandó en vivo y en directo. A lo que inocentemente agregó: “Yo no sé dónde queda Lomas Turbas”.

La frase lanzada por Bolocco generó un grito y una risa de su hijo Máximo, quién entendió rápidamente la talla que le habían montado a su mamá.

El chiquillo le explicó a Cecilia Bolocco lo que significaba, sin poder contener la risa debido a lo gracioso que había sido el momento.

De inmediato nuestra ex Miss Chile, entendió lo que el saludo significaba, por lo que intentó pasar piola: “¡Ay qué estúpida que soy!”, expresó.

Otro chascarro

Pero ese momento no ha sido el único chascarro que ha vivido Cecilia Bolocco en sus redes sociales.

Ya que en una de sus transmisiones desde Miami, la ex modelo sufrió una caída mientras mostraba el patio de su exclusiva casa en Estados Unidos.

“Esto no lo ha visto nunca nadie. Me han visto de allá para acá, pero de aquí para allá no. Miren (…) ¡Ay! Me acabo de sacar la cresta, me acabo de sacar la cresta”, expresó.

“Me pegué con eso (…) ¿Dónde está? No sé ve, por eso me pegué”, añadió Cecilia Bolocco.

El percance de la animadora alertó hasta a su Máximo, quién apareció en el video intentando ayudar a su madre en el chascarro.

“Pero mamá, ¿Estás bien?”, le consultó el único hijo de la ex Miss Chile.

A lo que la Chechi le respondió: “me saqué la cresta, me pegué en las dos canillas. En las dos canillas me pegué”.

Finalmente, Bolocco mostró rápidamente el patio de su casa, donde estaba luego de haber sufrido la caída, y volvió a mencionar que el porrazo le había dolido bastante.

“Me duele más que la concha de la lora. Ya, voy a entrar está muy húmedo”.