Los jugadores pronto podrán rescatar de las garras del líder del Team GO Rocket una nueva criatura oscura.

Pokémon GO pronto recibirá contenido nuevo gracias a las actualizaciones que Niantic liberará pronto. Vía Festigame.

Estas novedades no sólo mejoran funciones para los usuarios, sino que el Team GO Rocket no se queda atrás y nueva información refiere que acaba de capturar un nueva Pokémon legendario oscuro.

El Team GO Rocket seguiría tratando de conseguir Pokémon oscuros y su líder, Giovanni, aparecerá con Articuno, Zapdos y Moltres durante marzo, abril y mayo.

Ahora, el equipo Rocket continuará asechando a las bestias legendarias, pues llegaron reportes que se ha apoderado de una nueva ave legendaria. Precisamente de Ho-Oh, la criatura legendaria de Johto.

De acuerdo con información oficial, Giovanni comenzará a aparecer con este nuevo legendario el jueves 17 de junio a las 12:00 AM (hora de tu localidad) y podrás encontrarlos juntos hasta el 1 de septiembre a las 12:00 AM.

Para poder encontrar a Giovanni en su guarida, primero tendrás que conseguir un Superradar Rocket, que sólo están disponibles al completar investigaciones especiales relacionadas con el Team GO Rocket.

Si no cuentas con este artículo, no te preocupes, que podrás conseguir uno al completar todas las tareas de la investigación especial Una sombra de siete colores, la cual pronto estará disponible.