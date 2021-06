Estas son las 10 mejores canciones del 2021 según Billboard

En tiempos de pandemia la música ha sido fundamental para acompañar a las personas en medio del encierro, especialmente aquellas canciones de importantes artistas.

Como ya es tradición, la Revista Billboard lanzó un ranking en el que destaca a las 10 mejores canciones del primer semestre.

Claramente, tomó en cuenta la popularidad de éstas, ya que la lista Billboard Hot 100 enumera a las canciones según las reproducciones.

Top 10

1- «Drivers License» – Olivia Rodrigo

Sin lugar a dudas, Olivia Rodrigo se ha transformado en un éxito rotundo gracias a su éxito ‘drives license’. La balada es parte del álbum debut de la estrella Disney, denominado Sour.

La historia detrás de la canción es igualmente popular, ya que ‘supuestamente’ habla sobre el triángulo amoroso entre la cantante, Joshua Bassett y Sabrina Carpenter.

No es el único éxito que Olivia ha tenido este año. Sus canciones «Deja vu» y «Good 4 u» también han encabezado las listas de Billboard.

2- «Leave the door open» – Bruno Mars, Silk Sonic

3- Save Your Tears (Remix)

4- «Levitating» – Dua Lipa

5- «Telepatía» – Kali Uchis

6- «Back in blood» – Pooh Shiesty

7- «Good Days» – SZA

8- «Peaches» – Justin Bieber

9- «Montero (Call Me By Your Name)» – Lil Nas X

10- «Serotonin» – girl in red

¿Y los latinos?

Como Radio Activa sabe que la música en español también hay que destacarla, comenzamos averiguar cuáles son aquellas canción que están en el top 10 de Billboard.

De seguro hay varias que las has escuchado y las cantas de forma repetitiva en la ducha. ¡Y ojo que el reggeaton la lleva!

1- «Telepatía»-Kali Uchis

2- «Dakiti»-Bad Bunny

3- «Todo de ti» – Rauw Alejandro

4- «Botella tras botella» – Gera MX y Christian Nodal

5- «Fiel» – Los Legendarios, Wisin y Jhay Cortez

6- «La noche de anoche»- Bad Bunny & Rosalía

7-«El Makinon»- Karol G & Mariah Angeliq

8- «Hawai»- Maluma & The Weeknd

9- «100 Millones»- Bad Bunny & Luar La L

10- «Bandido» – Myke Towers & Juhn