Este martes 1 de junio la Organización Mundial de la Salud (OMS) aprobó el uso de emergencia de la vacuna en contra del coronavirus de Sinovac.

Esta se convierte en la segunda vacuna de origen chino que obtiene la autorización de la OMS para su uso de emergencia. A principios de mayo se había aprobado la desarrollada por Sinopharm.

A través de un comunicado la OMS aseguró que la vacuna de Sinovac-CoronaVac “cumple los estándares internacionales de seguridad, eficacia y fabricación”.

Así es como Sinovac se convierte en la sexta vacuna en ser aceptada para su uso de emergencia por la OMS. Antes lo habían logrado Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson y Sinopharm.

Al ser certificada por la Organización Mundial de la Salud, Sinovac ahora podrá entrar al programa COVAX de cooperación internacional. El objetivo de esta organización es distribuir las dosis de vacuna en contra del coronavirus a un precio justo y de forma equitativa.

La vacuna de origen chino Sinovac, funciona en base a un virus inactivado. La OMS la clasificó como fácil de almacenar y transportar.

Los expertos recomiendan que la vacuna se le administre a mayores de 18 años y que las dos dosis se suministren con un intervalo de entre dos a cuatro semanas.

Las estadísticas muestran que la vacuna Sinovac tiene una eficacia de un 51% en la reducción de los casos sintomáticos de coronavirus. En los casos graves y que requieren hospitalización el porcentaje de efectividad se eleva hasta el 100%.

De todas formas la OMS advierte que no hay suficientes datos sobre la eficacia de Sinovac en mayores de 60 años, ya que en los estudios clínicos la población no fue representativa. Aunque por el momento no existe ninguna contraindicación respecto a la edad.

Hay que recordar que en nuestro país el Instituto de Salud Pública ya autorizó el uso de las vacunas de Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Cansino y Sinovac.