¡Se sacó la chu…! Cecilia Bolocco evidenció en vivo caída

Hace bastante tiempo que Cecilia Bolocco se ha transformado en un verdadero ícono de redes sociales, gracias a su conexión con sus seguidores.

La ex Miss Chile, diariamente realiza transmisiones en vivo donde muestra parte de su programa radial o su colección de ropa.

Pero un inédito momento se vivió estos días, cuando desde Miami, Cecilia Bolocco hacía su ritual de influencer en las redes social, sufriendo una caída.

«Esto no lo ha visto nunca nadie. Me han visto de allá para acá, pero de aquí para allá no. Miren (…) ¡Ay! Me acabo de sacar la cresta, me acabo de sacar la cresta», expresó.

«Me pegué con eso (…) ¿Dónde está? No sé ve, por eso me pegué», añadió Cecilia Bolocco.

El percance de la animadora alertó hasta a su Máximo, quién apareció en el video intentando ayudar a su madre en el chascarro.

«Pero mamá, ¿Estás bien?», le consultó el único hijo de la ex Miss Chile.

A lo que la Chechi le respondió: «me saqué la cresta, me pegué en las dos canillas. En las dos canillas me pegué».

Finalmente, Bolocco mostró rápidamente el patio de su casa, donde estaba luego de haber sufrido la caída, y volvió a mencionar que el porrazo le había dolido bastante.

«Me duele más que la concha de la lora. Ya, voy a entrar está muy húmedo», sentenció.

Si usted quiere ver el momento en el que Cecilia Bolocco sufrió este percance en su transmisión en vivo, vaya a a esta publicación y comience a verla desde el minuto 47 del registro.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que nuestra ex reina de belleza vive un momento gracioso en sus redes sociales.

Hace algún tiempo se viralizó un video donde salía con una chaqueta de su colección, que mantenía aun la alarma de seguridad. En esa ocasión Cecilia mencionó estar molesta con la empresa de retail, ya que no le había sacado el seguro a ninguna prenda.