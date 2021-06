Audio: Tencha retó a pastel que perdió a su familia por el PlayStation

Una insólita llamada se vivió en «El Show de la Tencha» este viernes, con un pastel que metió las patas hasta el fondo y quería arreglarla.



A punto del llanto llamó Alexander a la señora Hortensia para pedirle ayuda. «Ay Tenchita, no sabí, es que la estoy pasando muy mal», indicó el auditor.

Nuestra viejita sin saber mucho de que se trataba le pidió al cabro que le explicara que le estaba pasando para ella lo pudiera ayudar.

«Lo que pasa es que con mi señora me he portado un poquito mal , nos separamos hace un tiempo por puras tonteras que hice yo la verdad», contó el chiquillo.

«Nada, no sé, me paso rollos. Ando inseguro conmigo, a lo mejor estoy mal, es la pandemia. Estoy un poco cansado».

Pero las declaraciones de Alexander no convencían mucho a Tencha, quién seguía diciéndole que contara lo que realmente paso con su pareja.

«Yo igual me he mandado cagadas. Lo que pasa es que yo soy vicioso en un juego de PlayStation, dejaba a mi familia de lado por jugar. Y con esto de la pandemia mi señora está cansada con el colegio de los niños», contó el pastel.

Tal como leyó, el auditor estaba obsesionado con los video juegos y eso terminó por aburrir a su esposa, quien le dio la «PLR».

«Durante mucho tiempo deje de tomarle atención a mi señora. Yo trabajo todo el día y llegaba a jugar con mis amigos», indicó.

«Yo me fui de la casa por puras hueás, porque me pasaba rollos, pensaba que me estaba engañando, porque no me tomaba atención, pero era por eso», añadió.

La verdadera historia

Como el chiquillo quería disculparse y mandarle un mensaje a Raquel, nuestra vieja accedió a llamarla por teléfono y ayudar a la pareja.

Lamentablemente le salió el tiro por la culata, ya que la chiquilla contó la firme: el pastel volvió a la casa y no ha cambiado nada.

«Habíamos estado separados y volvimos a lo mismo al final. Hace como dos semanas estamos de nuevo y estamos en lo mismo, yo estoy aburrida», expresó Raquel.

«Yo le dije que quiero estar sola. La vez pasada yo le pedí tiempo, y él no me lo dio, volvió a las dos semanas», sentenció la chiquilla.

Al terminar el llamado, las cosas entre Alexander y Raquel no se pudieron solucionar y nuestra Tenchita decidió aconsejar como corresponde al pastel del año.