¿Alcaldesa? Naya Fácil mencionó interés en la política

Sin lugar a duda la influencer Naya Fácil se ha convertido en uno de los personajes más mediáticos del último tiempo gracias a su pega en redes sociales.

La chiquilla disfruta de su éxito, hace poco debutó como actriz en la serie “Mamones” y a su vez, contó que se compró mi primera vivienda, situación que puso felices a sus seguidores.

Sin embargo, a pesar de ser un personaje más ligado al espectáculo, su vínculo con la política cada día toma más fuerza.

Especialmente, cuando previo a la segunda vuelta de elecciones a Gobernador, se viralizara una entrevista con la candidata Karina Oliva.

Sobre eso, Naya Fácil conversó con el medio La Rata, donde repasó parte del polémico live de Instagram junto a la ex candidata a Gobernadora.

“Ningún otro político se había acercado a mí como lo hizo ella, de incluir mi opinión y de saber cómo es mi mundo”, comentó la chiquilla.

“Traté de mantener compostura, no creo haber dicho nada(…) La gente siempre va a criticar y cada uno va a verlo de la forma que quiere verlo”.

Nuevas aspiraciones

Pero desde ese día algo cambió para Naya Fácil, ya que según declaró, estaría interesada en seguir una carrera política más adelante.

“La verdad es que sí”, respondió la influencer al ser consultada si le gustaría ingresar a la política..

“Después de lo que pasó con la Karina (Oliva) me interesó más de lo que yo pensaba (…) Me gustó ampliar el público, que gente que no me conocía me haya empezado a seguir, a saber quién era yo. Entonces no sé, quizás algún día termine en la política”, lanzó Naya Fácil.

Finalmente, fue consultada sobre los candidatos presidenciales que irán a primarias, y la influencer entregó sus apreciaciones.

“¡Ay! No quiero hablar de política… Yo creo que Boric, porque Jadue se ha mandado muchas embarradas”, sentenció Naya.