Gonzalo Jara rompió el silencio: “Nunca dejaré abandonados a mis hijos”

El futbolista se refirió a las acusaciones de su ex mujer, quién contó que no pagaba pensión y no mantenía contacto con sus hijos.

Hace algunas semanas, Roksana Luengo, ex pareja de Gonzalo Jara, contó la realidad que estaba viviendo producto del no pago de la pensión de sus hijos de parte del futbolista.

A través de una entrevista realizada por Instagram Live junto a Cecilia Gutiérrez, la mujer contó que Jara no mantenía relación con sus hijos desde que se fue a México.

“A mis hijos le han faltado muchas cosas, dentista, por ejemplo. Mi hijo mayor le duelen sus muelas, saqué a mi hija del jardín porque él no paga… Cada dos meses me manda un poco de dinero“, declaró Roksana.

“Estoy en una situación grave, estoy abandonada por parte de la familia de él. Me siento sola porque no hay apoyo”, contó indicando que incluso lo había demandado a Gonzalo Jara por pensión de alimentos.

La respuesta del futbolista

Este lunes, a través de una entrevista con Las Últimas Noticias, Gonzalo Jara rompió el silencio por primera vez respecto a la situación declarada por Luengo.

“Esas cosas duelen, tengo todos los comprobantes de los pagos que se han realizado y me corresponden. Eso está en manos de mi abogado. No es cierto que haya descuidado a mis hijos”, respondió el futbolista.

“Soy un futbolista profesional y sé que tengo que mantener a mis hijos, pero por razones profesionales me he visto obligado a estar fuera de Chile. Y en cuanto a no poder verlos, es netamente porque estoy viviendo en México”, continuó.

Respecto al nulo contacto con sus hijos, del que se le acusa, Gonzalo Jara respondió que, “hablo con ellos en la medida que la diferencia de horario y su madre lo permiten. Encuentro inaceptable que alguien no hable con sus hijos”.

“Nunca les he dejado de entregar casa, colegio, alimentación, salud y amor. Eso no tiene precio para mí. Ahora estoy hablando como Gonzalo Jara y no como el deportista que todos conocen. Insisto, nunca dejaré abandonados a mis hijos. Al menos eso me enseñaron mis padres”, cerró el fubtolista.