Atención fanáticos: «Loki» tendrá segunda temporada en Disney+

Hace algunas semanas los fanáticos de Universo Marvel estaban en llamas con el estreno de la primera serie en solitario de Loki, uno de los villanos.

La serie debutó en Disney+ y cada miércoles se estrenó un capítulo, de hecho, hoy se reveló el último capítulo de la temporada y se pueden encontrar la temporada completa en la plataforma de streaming.

Pero lo mejor que dejó este último capítulo de Loki, fue el anuncio final donde se confirmó que la historia tendrá una segunda temporada.

«Loki volverá para una segunda temporada», lanzaron al terminar la primera temporada de la historia.

A eso se le sumó un video publicado en la red social de Loki, donde aparece Tom Hiddleston agradeciendo el apoyo a los fanáticos. Además de lanzar otra frase clave.

«Muchas respuestas a tus preguntas y probablemente muchas más preguntas», expresó el actor.

The God of Mischief has arrived in the finale of Marvel Studios' #Loki! @TWHiddleston is here with a special message. Be sure to watch the finale, now streaming on @DisneyPlus. pic.twitter.com/tFGJrNGY1A

— Loki (@LokiOfficial) July 14, 2021