Audio: Cuarentona le contó a los cositos que tenía un pinche de 24 años

Muchos dicen que “para el amor no hay edad”, pero qué tanto puede influir al momento de una relación. Eso fue lo que los cositos del Portal del Web comentaron.

Para hablar de una situación así, pero con mucho más drama, una auditora pescó el teléfono y soltó su culebrón a Radio Activa. “Tengo 40 y el tema es que el postulante a colágeno es el hermano de mi mejor amiga. O sea yo vi a la tía embarazada”.

Dj Black, JL Godoy y Freddy quedaron impactados con la confesión de la chiquilla y decidieron llamarla para que diera detalles de su historia.

Según soltó “ansiedad”, como la apodaron en el Portal del Web, su enamorado tiene 24 años y es el hermano de su mejor amiga de la vida.

“Es el hermano menor de mi mejor amiga, yo vi a la mamá embarazada con ella. Somos amigas del liceo, de toda la vida. Hemos sido de toda la vida las mejores”, relató.

Sobre como nació el romance, la chiquilla contó detalles y aclaró que es él quién le tiró las flores primero.

“Es que yo no me fijé en él, yo me separe hace cuatro años y medio. Y yo lo dejé de ver porque ellos se fueron a vivir fuera de Santiago. Nos encontramos en un evento familiar hace tres años, y desde ahí él me busca, por llamada, por mensaje. Él es el enamorado“.

“A mi me da risa porque yo le digo ‘yo te vi en la guata de tu mamá’, me da pudor”, contó la chiquilla.

Al ser consultada sobre si la amiga sabía, la auditora contó que fue ella la primera en enterarse de los intereses de su hermano. Ya que él, se lo contó.

“Me empezó a mandar mensajes con mi amiga, él le declaro el amor a ella primero. Lo peor es que la tía, su mamá también sabe”, soltó.

Obviamente, los cositos le preguntaron si es que había probado el delicioso con el enamorado, a lo que ella dijo que no.

“Nada. Pero él quiere, no voy a decir nada de eso porque ha sido muy explícito. Me dice que le de la oportunidad de demostrarme que ya no es un niño”, comentó.

La opinión de las demás chiquillas

Como en el Portal del Web, notaron que la chiquilla estaba media insegura en si regalarle o no la flor a el hermano de su mejor amiga. Hicieron una encuesta para recibir consejos.

El público femenino de los cositos estuvo bastante dividido, ya que mientras algunas le decían “amiga vo dale”, otras le decían que no porque podría tener problemas en un futuro.

“Dele nomas amiga, pero lo malo es que es muy gritón el loco”, “Después de esta vida no hay otra”, “Yo digo que no, o pierdas a tu mejor amiga o te lo encontrarás siempre”, “No el cabro chico es muy apasionado, se te va a enamorar y traerá puros conflictos”, fueron algunos de los consejos que recibió la auditora.