De miedo: «El exorcista» prepara nueva secuela del clásico del terror

Atención a los fanáticos del cine clásico, ya que los capos de la pantalla grande están preparando el regreso de una película de antaño: «El exorcista».

La cinta vuelve con una nueva trilogía que será dirigida por David Gordon Green (director de «Halloween» del 2008) y producida por Universal Pictures.

Buscando generar nuevos proyectos en las plataformas más importantes, el estudio cerró un acuerdo por 400 millones de dólares por la compra de los derechos de la nueva trilogía de «El Exorcista».

Según informó The New York Times, el nuevo proyecto cinematográfico no será un reinicio de la clásica historia que fue creada por William Peter Blatty. Más bien se retomarán sucesos que ocurrieron después de la posesión de la pequeña Regan (Linda Blair).

Además, se situará en un nuevo caso que fiel a su estilo necesitará un exorcismo, algo que es un elemento imprescindible para la franquicia,

Sorpresas de este regreso

Respecto al elenco que podría ser parte de esta secuela, se confirmó el regreso de Ellen Burstyn, quién reinterpretará al personaje de Chris MacNeil, la madre de Regan, que la lanzó a la fama en 1973 (cuando se estrenó la versión original de «El exorcista»).

También se sumará el actor, Leslie Odom Jr. quién interpretará al padre de un niño que está poseído, y buscando ayuda va a localizar a Chris con el fin de recibir respuestas.

El proyecto de El exorcista formará parte de la nueva propuesta de contenido de parte de Universal Pictures y el servicio de streaming Peacock. Y se espera que la primera película de la trilogía llegue a los cines a finales de 2023.

De acuerdo con los términos del trato, la segunda y tercera entrega podrían debutar en la plataforma posteriormente. Se espera que Universal Pictures y Peacock hagan un anuncio oficial sobre la producción durante las siguientes semanas.