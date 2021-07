Simone Biles: la atleta olímpica que concientizó sobre salud mental

Sin lugar a duda los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 han sido lo más comentado en redes sociales alrededor del mundo. Especialmente la participación de importantes deportistas como Simone Biles.

La super estrella de la gimnasia olímpica fue una de las figuras más esperadas por los fanáticos del deporte. Con cinco medallas, que incluyen cuatro oros olímpicos ganados en la versión de Río 2016, la estadounidense es considerada la mejor gimnasta de todos los tiempos.

Aunque su participación en los JJ.OO ha estado marcada por algo más importante: su salud mental. Esto luego de que se confirmara este miércoles que Simone Biles se retiró oficialmente del concurso general.

«Tras una evaluación médica, Simone Biles se ha retirado de la final de equipos para centrarse en su salud mental», informaron desde la federación en un comunicado.

La situación se había complicado cuando en medio de la competencia de grupos la gimnasta se derrumbó y no pudo compartir de la forma que esperaba, ya que estaba «enfrentando a los demonios en su cabeza».

«Cuando me subo a la colchoneta, soy sólo yo y mi cabeza… enfrentándome a mis demonios. Tengo que hacer lo que es correcto para mí y centrarme en mi salud mental para no comprometerla», comentó en aquel momento con lágrimas en sus ojos.

«No tengo tanta confianza en mí misma como antes. Siento que no me divierto tanto como antes. Tengo que hacer lo correcto para mí», añadió.

Simone Biles ya había comentado la presión que sentía al presentarse en los Juegos Olímpicos, especialmente después de su primera competencia. Así lo evidenció en su cuenta de Instagram.

«No fue un día fácil ni el mejor, pero lo superé. Realmente siento que a veces tengo el peso del mundo sobre mis hombros. Sé que lo olvido y hago que parezca que la presión no me afecta, pero maldita sea, ¡a veces es difícil, jajaja! ¡Los Juegos Olímpicos no son una broma! PERO estoy feliz de que mi familia haya podido estar conmigo virtualmente, ¡significan mucho para mí!», expresó la atleta.

Difíciles momentos

Lo cierto es que para Simone Biles nada ha sido fácil. A lo seis años fue enviada un centro de acogida, ya que sus padres no podían cuidar de sus cuatro hijos debido a problemas de adicción con drogas y alcohol.

Si bien eligió el deporte como una forma de cambiar su vida, todo se fue a la basura, ya que el 2018 reveló que fue víctima de abusos sexuales por parte de Larry Nassar, el ex médico del equipo de gimnasia. Este fue condenado en 2017 a 60 años de cárcel.

«Hoy en día, creo que los problemas de salud mental en el deporte son más comunes. Somos humanos, tenemos que proteger nuestra mente y nuestro cuerpo, en lugar de hacer lo que el mundo espera que hagamos», expresó Simone Biles.