El miedo de los chilenos a no rendir en el ring de cuatro perillas

En tiempos de pandemia, la sexualidad se ha transformado en uno de los temas que más ha complicado a los chilenos. Poca intimidad, situaciones de estrés, u otros factores han terminado por poner difícil la relación en la cama.

Uno de los factores que más afecta a los hombres chilenos, es el miedo a no rendir en la sexualidad, especialmente cuando las mujeres se han empoderado.

El Centro Miintimidad realizó un estudio compartido por La Tercera, donde determinó que 113 hombres, que tenía edad promedio de 37 años, un 73,4% de estos tiene pareja estable.

Pero un 45% de los encuestados presentó que siempre tienen miedo a no rendir en la intimidad, mientras que un 54% a veces y solo 1% nunca.

Respecto a ítem del estudio que representaba la inseguridad en la sexualidad, el 40% de los hombres determinó que siempre siente inseguridad, 56% a veces y el 4% nunca.

Otro punto que llamo la atención, fue que a la pregunta que consultaba sobre la ansiedad que le generan los encuentros sexuales, los encuestados manifestaron que 43% siempre siente ansiedad, 48% a veces y el 9% nunca.

Sin embargo, uno de los resultados que sorprendió fue que el 8% de los chilenos encuestados manifestó que siempre evita los encuentros sexuales, mientras que el 58% a veces y 34% nunca.

Frases de los encuestados

La kinesióloga especialista en sexualidad y directora del Centro Miintimidad, compartió algunas de las frases que los encuestados chilenos mencionaron al momento de hablar sobre el rendimiento sexual.

“Prefiero hacerme el loco a pasar vergüenza; me siento poco hombre; no logro satisfacer a mi pareja; no tengo control sobre mi sexualidad; estoy de lo mejor y se me baja; no alcanzo a llegar al final; eyaculo mucho antes de lo deseado”.

La buena noticia, es que los chilenos se están atreviendo con asistir a algún profesional y pedir ayuda. Esto podría mejorar la calidad de vida de las parejas en relación a la sexualidad.

Algunas de las consultas más frecuentes por parte de los chilenos, están relacionadas a las disfunciones sexuales por eyaculación precoz, dificultades para lograr o mantener la erección.

Es muy importante considerar que los tratamientos relacionados a la sexualidad se realicen con equipos multidisciplinario, con la finalidad de abordad diversos aspectos.