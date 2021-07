Hicieron pebre a Anita Alvarado por salir de viaje con sus retoños

La ex «Geisha chilena» contó que hace dos años que no salía de paseo con sus hijos.

Sin lugar a duda una de las mujeres más polémicas de la farándula nacional es Anita Alvarado, quién todo lo que hace genera reacciones en redes sociales.

Y así lo hizo una vez más, cuando a través de su cuenta de Instagram publicó un video en el que contaba que se iba de vacaciones junto a sus hijos.

En el registro audiovisual, se ve como Anita Alvarado está sentada junto a un amiga y sus hijos, haciendo la hora para tomar su vuelo en el aeropuerto de Santiago.

«Quiero ser agradecida de Dios porque hace más de dos años que no viajábamos con mis hijos. Estamos en el aeropuerto haciendo la hora. Estamos con mi amiga también», contó la mamá de Angie Alvarado.

Sin embargo, Anita aprovechó la oportunidad para agradecer a sus seguidores quiénes la acompañan con sus emprendimientos.

Cabe recordar que Alvarado vende frutos secos y otros alimentos saludables a través de su cuenta de Instagram, y también realiza bastante canje.

«Les doy las gracias porque se trabajó harto para darnos este viaje que muy merecido se tenían mis hijos. Besos y muchas gracias a todos. Seguimos trabajando igual, pero por teléfono», comentó.

Rápidamente el video de Anita Alvarado se llenó de comentarios, contando con más de 7 mil likes, y 400 comentarios de parte de sus fanáticos.

Aunque no faltaron aquellos que la cuestionaron por salir de Santiago en medio de la crisis sanitaria que afecta al país.

«Sin criticar, pero no que estaban las fronteras cerradas 😱😱», «Le creíste al gobierno que está todo bien», «Se supone que no se puede viajar fuera de Chile, y Anita casi la mayoría hemos estados encerrados, todos nos gustaría viajar, pero después sin llorar, ojalá que no traigas a Chile otra variante», fueron algunos de los comentarios mala onda.

De todas formas, para los preocupados, Anita Alvarado no salió de Chile. Según compartió su hija Xephora en su cuenta de Instagram, la familia se encuentra disfrutando de sus vacaciones en Coquimbo.