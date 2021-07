José Miguel Viñuela se despidió para siempre de Mega: «Me voy con pena»

Hace varios meses se venía especulando la salida de José Miguel Viñuela de Mega, especialmente luego del «peluquerazo» que lo condenó para siempre y lo envió fuera de la pantalla.

El animador ya no tenía proyectos en el canal, y actualmente solo aparecía en el programa «La Hora de Jugar» en las tardes, acompañando a Joaquín Méndez y María José Quintanilla.

Pero toda relación laboral con el canal llegó a su fin este miércoles. Así lo informó José Miguel Viñuela con una sentida publicación en su cuenta de Instagram.

«(1997-2012) (2017-2021) Así es, en total 19 años de mi vida…Como resumir todo lo vivido en Mega: Mekano, Videos y Penitencia, Mucho Gusto, Sábado por la Noche, Sabes Más Que un Niño de 5 Básico, Coliseo Romano, La Muralla Infernal, La Pieza Oscura, Living USA, Sudafrica, Dale Play, Desafío Millonario y La Hora de Jugar. Pero esos fueron sólo programas de televisión», inició el animador.

«En Mega me formé como animador, estudié Periodismo en las noches mientras hacía Mekano. Marcamos una era en la juventud, me casé y me separé. Me volví a casar y fui testigo de lo más lindo que le puede pasar a una persona: el nacimiento de mis hijos, así como también el dolor de la perdida de un ser querido», agregó José Miguel Viñuela.

Reflexionó sobre los malos momentos

Sin embargo, el animador también aprovechó su publicación para reflexionar sobre todas las vivencias que le dieron los 19 años en el canal ubicado en Vicuña Mackenna. Especialmente el último episodio que terminó en una demanda, repudio social, y que le costó fuertemente el cariño de la audiencia.

«Tuve muchos aciertos pero también un gran error del cual me arrepentí, enfrenté y pedí disculpas. Pero lo más importante, aprendí que a veces tenemos que caer para aprender, cometer errores para crecer y ese ha sido mi proceso este ultimo año», expresó el animador.

«Me voy con pena, mucha pena. Es como terminar una relación muy profunda, de muchos años. Pero a su vez, infinitamente agradecido de todos y todas. Gracias Mega por haber sido mi casa estos 19 años de mi vida, por haberme regalado momentos que quedarán en el disco duro de mi alma. Porque al final como dice Borges: de eso está hecha la vida, sólo de momentos», sentenció José Miguel Viñuela.