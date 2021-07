MJ Rodríguez: la primera actriz trans en ser nominada a los Premios Emmy

Durante la jornada de este martes se dieron a conocer los flamantes nominados a la versión 2021 de los Premios Emmy, certamen que reconoce lo mejor de la tele gringa.

«The Mandalorian» y «The Crown» fueron las series que más nominaciones tuvieron en las diversas categorías, con 24 cada uno.

Sin embargo, uno de los momentos más significativos de la previa a los Premios Emmy, fue la nominación de MJ Rodríguez, la primera actriz trans en ser considerada en una importante categoría.

Rodríguez está nominada en la categoría a «Mejor Actriz», por su protagónico en la serie «Pose» de Fox, donde interpreta a Blanca Evangelista.

La pelea por obtener el galardón en los Premios Emmy no estará fácil, ya que competirá con: Uzo Aduba (En Terapia), Olivia Colman (The Crown), Emma Corrin (The Crown), Elisabeth Muss (El cuento de la criada) y Jurnee Smollett (Territorio Love craft).

Si bien otras mujeres trans como Laverne Cox (en tres ocasiones por su participación en «Orange Is The New Black») y Rain Valdez, ninguna había estado en la categoría principal.

¿Quién es?

Michaela Jaé Rodríguez, más conocida como MJ Rodríguez, tiene actualmente 30 años. Es hija de madre afroamericana y un padre puertorriqueño.

Nació en 1991 en Newark, New Jersey, y desde muy chica sintió interés por la música y la actuación. Así que con esfuerzo, su familia la envió a clases de artes y expresión.

«Desde chica supe que ser ‘afrolatina’ implicaba que algunas cosas iban a ser más difíciles que para otras personas. Pero desde que soy niña todo en lo que podía pensar era en subirme al escenario, ya sea de teatro o de televisión», comentó en una entrevista.

Cuando tenía 14 años, MJ Rodríguez conoció el mundo del ballroom y los sitios de baile, con protestas de las disidencias sexuales. Fue desde ahí que su vida cambió completamente.

«Era gente como yo, pero que vivía sin pedir permiso. Si no la hubiese conocido, nunca podría haberme convertido en lo que soy hoy», contó en una entrevista.

De ahí la actriz comenzó una importante carrera artística, que la llevó a participar en obras de teatro y series. Siendo finalmente fichada para su debut en «Pose»

En la serie de Fox, Rodríguez interpreta a Blanca Rodríguez. A través de ella y sus compañeras, se cuenta la historia de Nueva York de los años 80 y que trata de mostrar las dificultades con las que vivía el colectivo LGTBI en esa época.

Pero la participación de la actriz fue mucho más potente, ya que mostró la cruda realidad de marginación, incomprensión y el avance de un, por aquel entonces, desconocido VIH.

«Quiero ser una actriz que lucha por todos los derechos«, ha reivindicado en más de una ocasión Rodríguez, quien ahora forma parte del reparto más grande de mujeres trans de la historia de la televisión.