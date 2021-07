Viudo de Javiera Suárez negó romance con Daniela Nicolás: «Es mentira»

El polémico romance entre Daniela Nicolás y el viudo de Javiera Suárez, Dr. Cristián Arriagada está lejos de terminar.

Hace un día la actriz confirmó su relación con el cirujano plástico, pero aclaro que todo había terminado en mayo de este año. Aunque tuvo solo palabras bonitas para definir el amor que tuvo con Arriagada.

«Teníamos buena onda y nos llevábamos bien (…) Fue una relación bacán», contó Daniela Nicolás.

Al ser consultada sobre el término de esta bonita relación que incluso era «aprobada» por Pedrito Milagros, quién le tenía mucho cariño a la chiquilla. Nicolás explicó que los tiempos complicaron el romance.

«Estábamos en momentos complicados para cada uno, nomás, cada uno tenía muchas cosas que hacer y no se nos estaban dando bien los tiempos. Estábamos los dos metidos en muchas cosas y nos faltaba tiempo».

Sin embargo, una nueva polémica desató la furia de las redes sociales, cuando una seguidora no encontró nada mejor que consultarle al viudo de Javiera Suárez sobre su relación con Daniela Nicolás. Especialmente luego de los rumores que decían que el cirujano andaba picando la uva con otras chiquillas.

«¿Es verdad lo que dijo la Cecilia Gutiérrez, que estabas con Daniela pero coqueteabas con otras? Si es así que mal de tu parte, ella no se merece eso», escribió la seguidora.

Lo que nadie se esperaba era que Cristián Arriagada negara no solo el rumor de que andaba con otras mujeres, sino que a su vez la relación con la actual reina de belleza.

«Ambas cosas son mentira», declaró, causando la réplica de la internauta.

Pruebas en redes sociales

Ante las polémicas declaraciones de Cristián Arriagada donde negó haber mantenido una relación con Daniela Nicolás. La periodista Cecilia Gutiérrez, quién fue una de las que confirmó la relación, decidió exponer algunas fotografías que confirmarían que efectivamente la actriz y el cirujano mantuvieron una relación.

«Quiero referirme a esto, porque me parece impactante. Que me desmienta me da lo mismo, porque cuando lo hacen, el tiempo me da la razón. Pero que niegue a su ex polola es feísimo y peor que andar de picaflor», escribió la periodista de Zona de Estrellas, adjuntando imágenes de sus pruebas.