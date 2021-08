Audio: Central Radio Activa se vistió de oro y conversó en exclusiva con Alberto Abarza

Un contacto de nivel olímpico se realizó esta mañana en Central Radio Activa, ya que Daniel Fuenzalida y Juako Lee conversaron en exclusiva con Alberto Abarza. El chileno que obtuvo medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 gracias a su participación en natación.

El deportista, quién es un viejo amigo de nuestro «Huevito», contó como seguía viviendo este sueño olímpico, luego de obtener el primer lugar en la prueba de 100 metros espalda. Competencia que lo hizo ganador de la presea dorada.

«Estamos felices, estoy con mi hermana que es mi compañera de equipo. Estamos felices, primer oro y la primera medalla para la natación en general. Creo que podemos ir abriendo caminos para que los chicos crean que es posible, que todos lo sueños se pueden convertir en realidad», expresó Alberto Abarza.

Una de las frases que marcó su triunfo fue el clásico ‘nada es imposible, ni una hué…’ que lanzó Nicolás Massu cuando obtuvo su medalla en los Juegos Olímpicos. «Esa frase de él yo la tengo muy en piel, el nos motivó a que todo fuera posible. Esa frase es me caló profundo», contó.

No todo fue fácil

Como parte de su triunfo Alberto Abarza habló de los difíciles momentos que pasó cuando pensó que obtener una medalla de oro o lograr una exitosa carrera deportiva no era posible debido a su discapacidad. Además, agradeció el apoyo y el cariño que le dio Daniel Fuenzalida desde que se conocieron en los tiempos de gloria de la TV.

«Hubo muchas cosas, creo que cuando estuve esos dos años encerrados, que me arrepiento. Hubo mucha gente que me apoyó, estuvo conmigo, la Teletón. Tú también me apoyaste en esos años, cuando me llevabas al Lunático y al Extra Jóvenes. Nos conocemos del año 98, fuiste alguien a quién agradezco mucho», comentó el deportista.

«Coincidió también que nació mi hija, ahora tengo una de ocho meses. Pero la mayor fue la que me motivó a querer seguir adelante, levantarme a rehabilitación, de poder trabajar. Me acuerdo que también ese fue mi primer trabajo y el único que he tenido en toda la vida. Mi motor tremendo es ella», agregó.

«Los hijos son el motor, Dios ahí también me premió ya que mi discapacidad era hereditaria pero ninguna de mis niñas la heredó», indicó Alberto Abarza.

Su visión de la Teletón

Alberto Abarza fue uno de los pacientes insignes de la Teletón, ya que desde muy pequeño recibió apoyo para tratar su discapacidad. Logrando sus primeros nados en la piscina de la institución, espacio que lo vio crecer y desarrollarse como deportista.

«Uno sabe que ha cierta edad uno sale, y te dan el alta. Pero nunca dejas de estar ahí, a mi los médicos que me atienden hasta hoy en día son de Teletón. Yo los llamo a las 12 de la noche y me siguen atendiendo, el cariño siempre está. Por eso digo que es como irse de la casa de los papás», contó el deportista.

«No critico a las personas que no están de acuerdo con la Teletón, porque sé que muchas no han tenido la posibilidad de pasar por la Teletón. Por eso me duele que personas discapacitadas la hagan. Solo pido respeto por quiénes la queremos y la adoramos, porque es muy importante no solo para mí, sino también para mi familia. La Teletón es más que ponerte de pie, te entrega a la vida», añadió.

Finalmente, Alberto decidió enviarle un mensaje a todos los auditores de Central Radio Activa respecto a lo importante que es salir adelante a pesar de las complicaciones. Además, por ahora se prepara para las dos competencias restantes que le quedan el próximo 29 de agosto y 2 de septiembre en los Juegos Paralímpicos de Tokio.

«Siempre en la vida van haber complicaciones, lo importante es siempre salir adelante. Como dice mi hija ‘papá si hay una piedra, pásala por encima’«, expresó el deportista.